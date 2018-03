Uno Mattina | Franco Di Mare sostituito da Frittella

Paura a UnoMattina. Franco Di Mare non si presenta in studio e il pubblico pensa al peggio. Senza anticipare nulla - il giornalista viene sostituito. Dopo quel precedente - c’è preoccupazione. Avevate notato “l’anomalia”? : Quando i telespettatori si sono accorti di quello che è successo, è scattata immediata la preoccupazione. A UnoMattina è giallo: Franco Di Mare non c’è. Cosa è successo al conduttore? Le ipotesi del pubblico sono tante: ha avuto problemi con i dirigenti della rete? Fuga d’amore? Discussioni? Il pubblico le pensa tutte. E si preoccupa parecchio. Anche perché non è la prima volta che Franco Di Mare, di punto in bianco, lascia le redini del ...

“Avete sentito?”. La clamorosa “pugnalata” di Tiberio Timperi. In diretta a Uno Mattina - il conduttore si lascia scappare una frase che fa saltare dalla sedia colleghi e pubblico : Sfottò a non finire a Uno Mattina. Il giornalista e conduttore Tiberio Timperi è stato il protagonista di una ‘scenetta’ che, ovviamente, ha fatto il giro del web ed è stata ripresa dai quotidiani. Sui social, infatti, sono stati tantissimi gli utenti che hanno commentato le parole che il conduttore ha pronunciato durante la puntata di Uno Mattina andata in onda lunedì 19 febbraio. Ma cosa ha detto? Riprendendo quanto accaduto ...

Uno Mattina in Famiglia - Tiberio Timperi ’sfotte’ la Panicucci : «Adesso se uno si allarga viene rimandato a settembre» : Tiberio Timperi, Ingrid Muccitelli La sfuriata fuori onda di Federica Panicucci contro il collega Francesco Vecchi ha lasciato il segno, oltre che l’imbarazzo. Ed ha innescato sottili ironie, anche in tv. Stamane a sbertucciare implicitamente la platinata conduttrice di Mattino Cinque è stato Tiberio Timperi durante Uno Mattina in Famiglia. Al momento giusto, il presentatore di Rai1 ha fatto scattare la sardonica battutina. Giunto il ...

Uno Mattina - Franco Di Mare si scusa con Milly Carlucci : «Un fraintendimento ci ha indotti in errore. Gli sciacalli sono altri» : Uno Mattina, Franco Di Mare “Ieri abbiamo commesso un errore, può succedere“. Dopo le spiegazioni fornite via web in seguito alle critiche ricevute, stamane Franco Di Mare è tornato a parlare dell’errore avvenuto ieri durante Uno Mattina, quando la notizia della morte di Bibi Ballandi era stata in diretta alla presenza di un’ignara Milly Carlucci, che del noto produttore tv era molto amica. Uno sbaglio davvero fastidioso, ...

Milly Carlucci - le scuse di Benedetta Rinaldi e Franco Di Mare a Uno Mattina (video) : Benedetta Rinaldi e Franco Di Mare chiedono scusa a Milly Carlucci per averle detto in diretta durante Uno Mattina che era morto Bibi Ballandi. Il conduttore, però, se la prende anche con gli “haters”. Ecco le dichiarazioni. Benedetta Rinaldi: “Non volevo fare del male a Milly Carlucci” (video) Le scuse di Benedetta Rinaldi a #UnoMattina […] L'articolo Milly Carlucci, le scuse di Benedetta Rinaldi e Franco Di Mare a ...

Milly Carlucci dopo lo choc a Uno Mattina - si presenta in tv e in lacrime dice... : FUNWEEK.IT - Infuriano in rete le polemiche sui conduttori di Uno Mattina che hanno avvertito in diretta Milly Carlucci della morte di Bibi Ballandi. La presentatrice di Ballando con le Stelle, ...

Morto Bibi Ballandi - storico produttore tv. Fiorello cancella lo show; Milly Carlucci lo scopre in diretta - e Unomattina si scusa - Video : Aveva 71 anni ed era noto per le sue innumerevoli trasmissioni di successo. Sui social il tamtam dei personaggi con cui ha lavorato, da Rosario Fiorello ad Antonella Clerici

Benedetta Rinaldi chiede scusa a Milly Carlucci dopo Uno Mattina : Milly Carlucci in lacrime a Uno Mattina: le scuse di Benedetta Rinaldi Milly Carlucci è venuta a conoscenza della morte di Ballandi in diretta a Uno Mattina, tramite un comunicato a freddo di Benedetta Rinaldi e Franco Di Mare. I due conduttori sono stati molto criticati sul web per la mancanza di tatto che hanno avuto nei confronti della conduttrice di Ballando con le stelle, e soprattutto per aver ricercato lo scoop e la reazione di Milly ...

“Scusa - non potevamo non dirtelo”. Dramma in diretta per Milly Carlucci. Ospite di Uno Mattina - l’amata conduttrice riceve una notizia devastante e sono lacrime a dirotto : “Non era così che volevo saperlo” : Una scoperta che ha sconvolto Milly Carlucci. Nel pieno della diretta di Uno Mattina la showgirl ha ricevuto una notizia che l’ha completamente sconvolta e di fronte alla quale non è riuscita a trattenere le lacrime. Profondamente addolorata si è chiusa in una tristezza infinita. così la conduttrice di Ballando con le Stelle ha appreso la notizia della morte Bibi Ballandi. Il produttore musicale aveva 71 anni e purtroppo era malato da ...