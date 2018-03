Una miniera d’oro grande 13 volte la massa della Terra nella via Lattea

Premier League - Una miniera d'oro : Se si può comunque discutere sul fatto che la Premier League sia il campionato migliore al mondo, appare indiscutibile che lo sia il sistema di gestione : anche se non mancano ovviamente giocatori ...

U&D - Lorenzo contro Nilufar in lacrime : 'Sei Una tronista - non vai a lavorare in miniera' : 'Basta, sei una tronista, non vai a lavorare in miniera. Io sono il primo che sogna di essere lì': sono le parole di Lorenzo Riccardi dopo le lacrime di Nilufar Addati. La tronista di Uomini e Donne ...

Altro che venderle! Le farmacie comunali sono Una miniera : boom di utili - tanti soldi ai comuni : E' stato approvato questo pomeriggio dalla giunta il piano programma nonché il bilancio di previsione annuale 2018 e pluriennale 2018-2020 di Afas, l'azienda speciale che gestisce le 11 farmacie ...

Tisana al cumino : Una miniera di virtù benefiche : Il cumino è una spezia dalle mille risorse, già nota in epoca preistorica, particolarmente diffusa in Siria, Egitto e Turchia, per poi approdare in Grecia e, da qui, farsi conoscere nel Mediterraneo sino all’America, dove venne introdotta ad opera dei coloni spagnoli. Per godere appieno delle sue proprietà benefiche, è possibile preparare una Tisana al cumino. Occorrono: 1 tazza da 200 ml d’acqua , 1 o 2 cucchiaini da caffè di fiori essiccati di ...

Limone : Una miniera di proprietà benefiche e cosmetiche : Depurativo, disintossicante, il Limone è forse l’agrume più diffuso e amato al mondo. Appartenente alla famiglia delle Rutacee, è il frutto dell’albero Citrus limon. Tante le sue proprietà benefiche e cosmetiche. Esso, infatti, regolarizza l’intestino, facilita la digestione, previene la diarrea, combatte l’acidità gastrica e la nausea. Inoltre previene le patologie cardiache, compresi infarti e ictus, è un ottimo rimedio contro la cellulite e i ...

Franklin Lobos : nessUna resa - mai - da Zamorano ai 33 chiusi nella miniera : Sono passati 29 anni da quel giorno meraviglioso, scolpito per sempre nella memoria di Franklin Lobos e di tutti gli abitanti di quella zona del Mondo dimenticata da Dio e dal resto del Cile. ...

Salvati 955 minatori rimasti bloccati in Una miniera del Sudafrica - : I lavoratori sono rimasti intrappolati per più di 24 ore a un chilometro di profondità. Un blackout, provocato da una tempesta, aveva interrotto il funzionamento degli ascensori

Blackout in Sudafrica : quasi 1.000 minatori intrappolati in Una miniera : Grande paura in Sudafrica dove circa 950 minatori sono rimasti intrappolati sotto terra a causa di un Blackout dovuto al maltempo. Lo riportano i media locali. L’incidente e’ avvenuto nella miniera d’oro Sibanye-Stilwater Beatrix, vicino la citta’ di Welkom, nel centro del paese. Il portavoce del proprietario della miniera, James Wellsted, ha assicurato che i minatori stanno bene e hanno ricevuto cibo e acqua. La corrente ...

La Lazio da Champions Una miniera per Inzaghi : Roma È da un paio di partite che, rispondendo a chi gli fa i complimenti per la sua Lazio, Simone Inzaghi ha iniziato a togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Ricordando ad esempio che quest'estate il quotidiano sportivo più autorevole (che per delicatezza non ha nominato) collocava i biancocelesti in quinta fila nell'ipotetica griglia di partenza del campionato, dietro a Fiorentina, Torino e Sampdoria e sullo stesso livello del ...

Miracolo Lecce - i 16mila sono Una miniera d'oro : in Serie A erano un sogno : Negli ultimi anni si sta assistendo nella Lecce calcistica a qualcosa di straordinario e di certo raro nel mondo del calcio. Andiamo per gradi: per domani, 21 gennaio, nonostante le previsioni meteo parlino di pioggia e maltempo sul Salento, il "Via del mare" presenterà un colpo d'occhio eccezionale per il big match tra Lecce e Catania. Per la sfida ad alta quota del campionato di Serie C, si prevedono infatti ben oltre 16.000 ...

CHIESA DISTRUTTA PER Una miniera DI CARBONE/ Video - si oppone solo Greenpeace : le ruspe non hanno pietà : Una storica CHIESA tedesca risalente alal fine del XIX secolo è stata rasa al suolo nonostante le proteste dei cittadini per allargare una MINIERA di CARBONE, ecco le immagini(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 18:10:00 GMT)

F1 - chiude i battenti il kartodromo di Kerpen : il luogo dove è cresciuto Schumacher diventerà... Una miniera! : ... una vergogna per l'intero mondo dell'automobilismo. Il kartodromo di Kerpen, dove mossero i primi passi sia Michael Schumacher che Sebastian Vettel, nel 2020 chiuderà definitivamente i battenti ...