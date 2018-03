“Un brutto incidente stradale” Paura per uno dei protagonisti di Ballando con le Stelle

caffeinamagazine

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Nottata diper uno deidicon le, rimasto coinvolto in unstradale che aveva fatto inizialmente preoccupare non poco i fan in attesa di conoscere le sue condizioni di salute. Soltanto nelle ore successive sono arrivate le prime notizie in merito, chiarendo come stavano realmente le cose. Come riportato da Il Messaggero, infatti, protagonista della vicenda è stato Massimiliano Morra, che nell’ultima puntata dello show condotto da Milly Carlucci si era esibito in un ballo molto apprezzato dagli spettatori in coppia con Sara Di Vaira sulle note di “Una storia importante”. Per fortuna il suo infortunio si è rivelato meno grave del previsto, facendo tirare a tutti un bel sospiro di sollievo. I dubbi sono ora soltanto relativi a una sua eventuale partecipazione al prossimo appuntamento del talent di Rai Uno, in ...