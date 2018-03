Twitter | il social network compie oggi 12 anni | e solo ora inizia a produrre utili

#ToxicTwitter - Amnesty denuncia : social fa poco contro violenza donne - : A 12 anni dal primo cinguettio, l'organizzazione lancia una campagna per denunciare che il microblog è "un posto tossico per le donne". In un report oltre 80 donne raccontano di messaggi molesti ...

Affondano i social media : Facebook -2 - 56% - Twitter -10 - 38% : Una catastrofe per Facebook che rischia di chiudere travolta dallo “scandalo del secolo”. Sono gli effetti di Cambridge Analytica con l’impiego

Scandalo Facebook affonda i social media : Twitter perde il 9 - 68% : Twitter affonda con Facebook in Borsa. I titoli della società che "cinguetta" arrivano a perdere il 9,68%. Lo Scandalo di Facebook, , con il tutolo di Zuckenberg che perde quasi il 5%, , con Cambridge ...

Bob Morley di The 100 minacciato di nuovo dai fan su Twitter : l’attore dice addio ai social? : Quando un fan di una serie non riesce a distinguere l'attore dal personaggio, vuol dire che c'è un grave problema di fondo: questo è quanto accade, purtroppo spesso e volentieri, a Bob Morley di The 100. L'attore è stato nuovamente preso di mira da alcuni utenti su Twitter, tra minacce, messaggi di odio e insulti: per la star sarà la volta definitiva per dire addio ai social network? Non è la prima volta che Morley viene bersagliato su ...

La MLS sbarca su Twitter : 24 gare live in streaming sul social network : La Major League Soccer si sposta di…social newtork: il campionato statunitense ha infatti annunciato oggi di aver raggiunto un accordo con twitter per la trasmissione di contenuti live e on demand sulla piattaforma social. Da Facebook, dove le gare erano trasmesse nella passata stagione, la MLS passa quindi su twitter: secondo i termini dell’accordo, per […] L'articolo La MLS sbarca su twitter: 24 gare live in streaming sul ...

Twitter ora chiede aiuto e suggerimenti a tutti per migliorare e fermare troll e bot sul suo social network : Twitter ha di nuovo annunciato di voler migliorare il modo in cui si occupa di tweet e account molesti, che incitano all’odio e alla violenza. In una serie di tweet, il CEO della società, Jack Dorsey, ha ammesso che finora The post Twitter ora chiede aiuto e suggerimenti a tutti per migliorare e fermare troll e bot sul suo social network appeared first on Il Post.

Elezioni e social /4 – I Cinquestelle su Twitter : tra blitz e autarchia - restano isolati sulla loro agenda : Uno o due tweet al giorno, quasi sempre sulla questione morale, i rifiuti, l’inadeguatezza degli avversari. Non una parola invece sui fatti di Macerata, l’episodio chiave della campagna elettorale che sta per chiudersi. Non un tweet sull’euro, da sempre interrogativo spinoso su un ipotetico governo del Movimento 5 Stelle. Non una posizione sulla polemica fascismo e antifascismo, che ha coinvolto a più riprese gli altri contendenti. Su ...

Elezioni e social /3 – Martellamento - patria e sfottò : così Salvini si è imposto su Twitter : Presidiare il mezzo con un alto volume di attività, per imporre i propri temi. Presentando all’inizio di febbraio il monitoraggio Twitter social Recap riassumevo così i primi indizi che emergevano dai tweet dei leader italiani in campagna elettorale. A dieci giorni dal voto, a meno di recuperi miracolosi, su Twitter probabilmente un primo arrivato c’è ed è Matteo Salvini: è il leader della Lega il politico che, dal giorno dello scioglimento ...

Elezioni e social /2 – Renzi trascura Twitter e da rottamatore diventa restauratore : [Continua da qui] C’era una volta Matteo Renzi il rottamatore. Prometteva di mandare in pensione l’intera classe dirigente italiana, di smontare questo Paese pezzo dopo pezzo, di rinnovare i riti opachi e paludati della politica. In una parola, di disintermediare ogni aspetto della relazione tra potere e cittadino: dalla comunicazione alla burocrazia. La sua rivoluzione partiva dalla forma, che in politica coincide quasi sempre con la sostanza. ...

Twitter : le 10 star più seguite sul social in questo momento : Lanciato nel 2006, Twitter oggi ha più di 330 milioni di utenti: tra questi ce ne sono dieci che battono tutti gli altri in quanto a numero di follower. Scopri nel video chi sono le star più seguite su Twitter in questo momento! [arc id=”8a10e9ec-2cd6-44f2-adbe-33460828e5b0″] A fine 2017, era uscita la classifica delle celebrities più seguite su Instagram e ci sono nomi ben diversi rispetto a quelli di Twitter. Vai qui per vedere i ...

#Dante2018 - su Twitter sbarca e sbanca La Divina Commedia. Quando il social diventa cultura : #Dante2018, è questo l’hashtag che in America Latina è risultato più volte al primo posto nei trend di Twitter. Il protagonista di questo rinnovamento culturale è Pablo Maurette, professore argentino di letteratura comparata a Chicago. L’idea è semplice, un canto al giorno per cento giorni. Ognuno legge per conto proprio il “canto del giorno” e poi, con l’hashtag, si commenta su Twitter insieme agli altri, ...

Elezioni e social - Trump fa scuola : centrodestra e cinquestelle occupano Twitter : Occupare militarmente i canali. Dettare i temi dell’agenda. Giocare d’anticipo e costringere gli avversari a replicare, rincorrere e, involontariamente, amplificare il proprio messaggio. Creare hashtag ricorrenti, mantra da ripetere ogni giorno, per posizionarsi nella mente degli elettori. Il 4 marzo si avvicina: uno degli indicatori più chiari è l’intensificarsi dell’attività dei leader sui social. E in una fase controversa per Facebook, in cui ...

Semplici si congratula con la Juventus su Twitter per la vittoria a Bergamo : si tratta di un errore social : ... le dichiarazioni di Allegri dopo il successo bianconero Lucas Torreira: il gioiello della Sampdoria è diventato grande Atalanta-Juventus Coppa Italia diretta tv e streaming gratis oggi 30/1

Calcio e social - gaffe Semplici su Twitter. Ma poi De Sciglio... : Peccato che al mondo web non sfugga davvero nulla. Vinti i primi 90`. Ora testa al campionato ???? #timcup @juventusfc pic.Twitter.com/L3XfusDlgL - mattiadesciglio2 , @mattia_desci, 30 gennaio 2018 ...