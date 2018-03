Twitter | il report di Amnesty International | “Mancato rispetto dei diritti delle donne”

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 marzo 2018)non rispetta “iumani: è la conclusione deldi“#Toxic: violenza e molestie online contro lepubblicato oggi, nel giorno del 12esimo compleanno del social. È il 21 marzo del 2006 quando il fondatore Jack Dorsey consegna alla storia il primo Tweet.ha oggi oltre 330 milioni di utenti attivi al mese. Il punto è che l’azienda “non risponde in maniera adeguata, tempestiva e trasparente alle segnalazioni di molestie on line”, spiega a ilfattoquotidiano.it Riccardo Noury, portavoce diItalia. “I meccanismi di segnalazione sono insufficienti. Ed è preoccupante che non pubblichi i dati disaggregati sul livello di molestie on line”. Il social ha più volte affermato che “sta dalla partedonne in ogni parte del mondo”. Un’affermazione “vuota”, dice. E Jack Dorsey, cofondatore e Ceo ...