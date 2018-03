Tv | Vialli nella squadra di history of football

calcioweb.eu

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Manuel Neuer, Paul Breitner, Philipp Lahm, Ryan Giggs, Rivelino, Lothar Matthaeus, Christian Karembeu, David Villa, Gary Lineker, Mario Kempes. E, soprattutto, Edson Arantes do Nascimento, detto anche Pelé. Questi sono alcuni dei calciatori che ‘vestiranno’ la maglia diin occasione diof,due settimane di programmazione dedicate alla storia del calcio. Un vero e proprio dream team di cui fanno parte anche Emmanuel Petit, Michael Owen, Roger Milla, Osvaldo Ardiles, Jairzinho e tanti altri. A guidare questo squadrone non c’è che l’imbarazzo della scelta: da Carlos Bilardo, commissario tecnico dell’Argentina campione del mondo nel 1986 a Louis Van Gaal, allenatore di Ajax, Barcellona e Bayern Monaco, da Roy Hodgson, attuale allenatore del Crystal Palace ed ex ct della nazionale inglese, a Claudio Ranieri, vincitore della Premier League ...