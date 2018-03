Tutto sull’acqua | ecco l’app Acca2o

Grupo Cap : arriva l’app per sapere Tutto sull’acqua del rubinetto : Milano, 21 mar. (AdnKronos) – Il mondo dell’acqua a portata di mano, anzi, di smartphone. Gruppo Cap, il gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, in occasione della Giornata mondiale dell’Acqua presenta Acca2o, l’app per sapere tutto sull’acqua che beviamo. Un servizio digitale, disponibile sia per Android che per Ios, che permette a tutti di tenere l’acqua sempre sotto ...

Grupo Cap : arriva l'app per sapere Tutto sull'acqua del rubinetto (2) : (AdnKronos) – Tramite il sistema di geolocalizzazione, è possibile accedere in ogni momento a tutti i dati relativi alla composizione dell'acqua che si sta bevendo, in un appartamento o in qualsiasi altro luogo dell'hinterland milanese. In pochi passaggi sul display appariranno i risultati delle ultime analisi effettuate dal laboratorio analisi di gruppo Cap, aggiornate periodicamente, e i valori di legge per il confronto: un