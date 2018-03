Tutto a posto! 10 consigli per una casa organizzata

vanityfair

: Live dal posto in cui è iniziato tutto. La Fame di Camilla - MetaErmal : Live dal posto in cui è iniziato tutto. La Fame di Camilla - fattoquotidiano : “Ale, io sto bene. A parte questo ciuffo matto nella testa, tutto è a posto”. L’ultima volta che la vede felice è… - rosalie_brower : perché non può tutto essere a posto.. -

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Un quarto di spazio libero e 15 minuti al giorno di riassetto. Non che bastino per unaperfetta, ma sono le basi di una buona organizzazione insieme a qualche altroo che si trova in, manuale di organizzazione scritto da Daniela Faggion e pubblicato dall’editore Morellini. COSA NON FARE I mobili non sono nascondigli. «Riponiamo oggetti puliti e disposti in modo da reperirli facilmente e utilizzarli spesso». Da cui deriva il punto numero due: l’armadio non è un sarcofago. Il letto non è una cuccia. Va rifatto ogni mattina, così sarà il primo compito della giornata portato a termine. Ne consegue che il bagno non è un ripostiglio e la cucina non è una mensa. I FONDAMENTALI Il pesce puzza dalla testa e gli errori insi vedono subito: dall’ingresso. È il punto in cui perdiamo più tempo a cercare chiavi e quant’altro. «Fantastico un armadio a muro ...