Truffa e riciclaggio da 7mln di euro Indagato l’imprenditore Fabio Calì e 3 complici

Lega - a Genova aperta inchiesta per riciclaggio dei rimborsi- Truffa durante le gestioni di Maroni e Salvini : durante le gestioni di Roberto Maroni e Matteo Salvini la Lega ha incamerato, riutilizzato e messo al sicuro dai sequestri con vari artifici i rimborsi-truffa ottenuti da Umberto Bossi e dal tesoriere Francesco Belsito. Secondo quanto scrive Il Secolo XIX, è questa l’ipotesi della Procura di Genova che ha aperto un’ inchiesta per riciclaggio sul Carroccio. L’indagine, al momento a carico di ignoti, nasce dall’esposto ...

