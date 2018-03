Trovato mummificato in casa | parla la sorella | ' Non lo sentivo da 10 anni'

Venezia - è del professor Baschetti il corpo Trovato mummificato in casa : Venezia - Lo hanno trovato mummificato in casa , steso su una brandina in mezzo a alimenti scaduti, carte, sporcizia di ogni genere e giornali appesi sui muri. Sette anni, a quanto pare, sono passati ...

In una casa a Venezia è stato Trovato il corpo mummificato di un uomo. Forse è del proprietario - cancellato dall'anagrafe nel 2013 : Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto in un piccolo appartamento a Venezia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Natanti i quali ipotizzano che la salma potrebbe essere quella del proprietario dell' abitazione, un uomo 75 anni, che risultava essere stato cancellato dall'anagrafe del Comune nel 2013 in quanto irreperibile. La casa, in Sestiere Dorsoduro, era in una situazione di degrado generale, sporca e abbandonata, con ...