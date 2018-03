Trony fallisce | Chiusi già 43 negozi

Trony fallisce e licenzia 500 lavoratori via WhatsApp : “Sedi chiuse - non venite in negozio” : Dopo l'annuncio del fallimento della società Dps, che controlla il marchio, e la chiusura di 43 punti vendita, Trony ha fatto sapere via WhatsApp a 500 dipendenti che sarebbero stati licenziati: "La sede è chiusa, non presentatevi in negozio". Ecco la situazione dei vari punti vendita distribuiti per il territorio nazionale.Continua a leggere