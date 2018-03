Trenitalia : Veneto - cambia 'musica' per chi viaggia in treno (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Trenitalia potrà così rinnovare sensibilmente la propria flotta con l’acquisto di 300 Rock e 150 Pop, un investimento di oltre 4 miliardi di euro, una maxi commessa che, per valore economico e numero di treni, non ha precedenti in Italia. “Il Veneto – ha detto il Presiden