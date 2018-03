Trenitalia : Veneto - cambia 'musica' per chi viaggia in treno (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Trenitalia potrà così rinnovare sensibilmente la propria flotta con l’acquisto di 300 Rock e 150 Pop, un investimento di oltre 4 miliardi di euro, una maxi commessa che, per valore economico e numero di treni, non ha precedenti in Italia. “Il Veneto – ha detto il Presiden

Trenitalia : Veneto - cambia 'musica' per chi viaggia in treno : Verona, 21 mar.(AdnKronos) - Si chiamano Rock e Pop i due nuovi e moderni convogli della flotta regionale di Trenitalia, i cui modelli in dimensione reale sono stati presentati stamane in Piazza Bra a Verona: con la loro consegna al Veneto tra la fine del 2019 e il 2023, si segnerà un netto migliora

Trenitalia - i treni regionali Pop e Rock debuttano anche a Verona : I nuovi treni dei pendolari Rock e Pop sbarcano anche nella splendida Verona , nella centralissima piazza Bra, dove è stato allestito il Villaggio trenitalia #lamusicastacambiando . Prosegue così il ...

Trenitalia : al via nuovo Frecciarossa Genova – Milano – Venezia : Venezia, 15 mar. (AdnKronos) – Da oggi Genova, Milano e Venezia sono più vicine con il nuovo collegamento Frecciarossa. Nasce il nuovo servizio che unisce Genova Principe a Milano Rogoredo in un’ora e 19 minuti e a Venezia Mestre in 3 ore e 53 minuti.è partito stamane, alle 6.58 da Genova Brignole, il primo treno con a bordo Giovanni Toti, Presidente Regione Liguria, Elisa De Berti, Assessore ai Trasporti della Regione del Veneto e ...

Trenitalia : a Verona arrivano i nuovi treni Pop e Rock : Verona, 14 mar. (AdnKronos) - Ammirare i nuovi treni Pop e Rock ma soprattutto salire a bordo dei modelli in scala reale (1:1) per conoscerne e apprezzarne nel dettaglio le caratteristiche: dalla cabine di guida ai nuovi sedili, oltre a poter costruire virtualmente un treno su misura, grazie a un co

Intervista a Gianpiero Strisciuglio Direttore Divisione Passeggeri Long Haul di Trenitalia : ... grazie all'intervento del Ministro infrastrutture e Trasporti Graziano Delrio d'intesa con il Ministero dell'Economia, sono stati stanziati dallo Stato per questo settore contributi iniziali di 313 ...

Trenitalia e Fondazione Fs - studio collegamento Punta Raisi-Valle dei Templi : Teleborsa, - Dall'Aeroporto Falcone Borsellino di Palermo alla Valle dei Templi di Agrigento. Il collegamento potrà essere attivato una volta completati gli interventi sull'anello ferroviario ...

