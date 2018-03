Tre nuovi studi del Fmi mostrano l' insostenibilità delle promesse di M5s e Lega

The Walking Dead : I nuovi episodi in sTreaming su NOW TV : Per i fan di The Walking Dead , mai come in questo momento la visione dei nuovi episodi è un appuntamento irrinunciabile. Con la seconda parte della stagione 8, disponibile in streaming senza contratto su NOW TV con un nuovo episodio ogni lunedì, lo zombie drama di successo ha preso una direzione opposta rispetto ai fumetti di Robert Kirkman che la ispirano, eliminando uno ...

Vaticano - Tre nuovi nunzi ordinati da Papa Francesco : 'Non per le altre cose', ha proseguito a braccio: 'Non per gli affari, non per la mondanità, non per la politica' . 'Episcopato', infatti, 'è il nome di un servizio, non di un onore'. Francesco li ha ...

Nuovi tatuaggi di Zayn Malik Tre anni dopo gli One Direction : pura estetica o un inizio importante all’orizzonte? : Nuovi tatuaggi di Zayn Malik hanno mandato in visibilio i fan, e dato inizio alle teorie sul futuro discografico dell'ex membro degli One Direction. Il cantante, già ben ricoperto di tatuaggi su tutto il corpo, ha di recente postato alcune fotografie su Instagram, che ritraggono due Nuovi tatuaggi: un fiore sulla nuca, e un numero probabilmente simbolico sul collo. Non è chiaro a cosa possa riferirsi la rosa dietro la nuca, piuttosto il ...

PROCESSORI AMD/ Tredici nuove falle di sicurezza : nuovi update per Meltdown e SpecTre : La CTS Labs, società di sicurezza informatica di San Francisco, ha rivelato che i PROCESSORI AMD hanno gravi falle nella sicurezza. I chip equipaggiano computer, smartphone e tablet.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 20:49:00 GMT)

Trenitalia : a Verona arrivano i nuovi Treni Pop e Rock : Verona, 14 mar. (AdnKronos) - Ammirare i nuovi treni Pop e Rock ma soprattutto salire a bordo dei modelli in scala reale (1:1) per conoscerne e apprezzarne nel dettaglio le caratteristiche: dalla cabine di guida ai nuovi sedili, oltre a poter costruire virtualmente un treno su misura, grazie a un co

I nuovi tatuaggi sono hi-tech e monitorano il paziente per Tre giorni #tattoo : Che i tatuaggi siano la moda del momento è indubbio. Ma se a questa nuova forma per così dire d’are, si unisse anche una vera e propria utilità per la nostra salute. Lo fanno con le nuove tecniche di elettrofisiologia per l’elettromiografia e l’elettrocardiografia, trasformando gli elettrodi in tatuaggi stampati sulla pelle con stampante a getto di inchiostro che utilizza inchiostri in grado di condurre l’elettricità, organici e ...

Tre nuovi sticker in arrivo su Whatsapp : le anticipazioni del 14 marzo : Potrebbero presto arrivare alcune anticipazioni estremamente interessanti per coloro che in queste settimane hanno cominciato ad utilizzare gli sticker con Whatsapp. Dopo il nostro ultimo punto della situazione, condiviso su queste pagine, occorre infatti tornare sull'argomento, considerando il fatto che la popolare app di messaggistica con uno dei prossimi aggiornamenti dovrebbe aggiungere tre alternative per il pubblico. Indipendentemente dal ...

Villa reale e Serrone - ma non solo : Van Dyck apre i nuovi programmi delle mosTre a Monza : L'attività culturale ed espositiva della Villa reale di Monza prosegue al ritmo di una mostra al mese. Ritorno anche la mostra in una sola opera: dopo Caravaggio , complice anche il Cittadino, , ...

Astronomia - scoperti 15 nuovi esopianeti intorno a sistemi di nane rosse : uno di essi poTrebbe ospitare la vita : Gli scienziati hanno riferito l’esistenza di 15 nuovi esopianeti, inclusa una Super-Terra che potrebbe avere acqua liquida, che orbitano intorno a piccole stelle fredde vicino al nostro sistema solare. Queste stelle, conosciute come nane rosse, sono di enorme interesse per gli studi della formazione ed evoluzione planetaria. Un team di ricerca guidato da Teruyuki Hirano del Dipartimento di Scienze della Terra e Planetarie del Tokyo Institute of ...

Roma. Al via Tre nuovi centri antiviolenza : Al via tre nuovi centri antiviolenza in tre diversi territori della città: Municipio VI, Municipio VII, Municipio VIII. Roma Capitale

Roma. Metro C : in arrivo fondi per nuovi Treni : A Roma sono stati destinati 36,4 milioni di euro per l’acquisto di quattro nuovi treni della Metro C per la tratta

Wall STreet tocca nuovi record grazie ai numeri sul mercato del lavoro : Wall Street spinge sull'acceleratore aggiornando nuovi massimi di sempre sull'onda dell'entusiasmo per il Job Report . Il Dipartimento del lavoro americano ha annunciato l'apertura di 313 mila buste ...

Campidoglio - al via Tre nuovi centri antiviolenza nei Municipi VI - VII - VIII : Al via tre nuovi centri antiviolenza in tre diversi territori della città: Municipio VI, Municipio VII, Municipio VIII. Roma Capitale ha infatti partecipato con successo all’apposito Avviso Pubblico della Regione Lazio pubblicato in data 22 novembre 2016. I centri, aperti per almeno cinque giorni a settimana, garantiranno un numero telefonico attivo 24 ore su 24 […] L'articolo Campidoglio, al via tre nuovi centri antiviolenza nei Municipi ...

Boxe - Tre nuovi professionisti di lusso. Daniyar Yeleussinov fa il salto da Campione Olimpico : Il mondo del professionismo si arricchisce di tre pugili che hanno ottenuto risultati di spessore tra i dilettanti. A fare il grande salto sono stati infatti Daniyar Yeleussinov (28enne kazako, Campione Olimpico a Rio 2016 tra i welter e trionfatore ai Mondiali 2013, da molti ritenuto l’erede di Golovkin), Bakhodir Jalolov (23enne uzbeko che ha vinto il bronzo europeo tra i +91kg) e Abbas Baraou (23enne tedesco con origini togolesi, ...