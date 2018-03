Tre morti a Catania Le precisazioni dei Vigili del Fuoco

Esplosione a Catania dopo una fuga di gas : Tre morti - due sono vigili del fuoco | Altri due sono gravi | Video : Esplosione a Catania dopo una fuga di gas: tre morti, due sono vigili del fuoco | Altri due sono gravi | Video Esplosione a Catania dopo una fuga di gas: tre morti, due sono vigili del fuoco | Altri due sono gravi | Video Continua a leggere

Esplosione per una fuga di gas a Catania Tre morti - due sono vigili del fuoco|Foto : Una scintilla e poi il boato. La terza vittima è un sessantenne che abitava nell’edificio. Altri due pompieri intervenuti sul posto versano in gravi condizioni

Esplosione a Catania per una fuga di gas : Tre morti - due sono vigili del fuoco : Due vigili del fuoco morti e una terza persona trovata carbonizzata: è il primo bilancio dell'Esplosione che si è verificata in una palazzina a Catania secondo quanto ha confermato anche il sindaco Enzo Bianco. Altri due pompieri sono ricoverati in gravi condizioni all'ospedale Garibaldi.Secondo una prima ricostruzione si era verificata una fuga di gas da una piccola officina che ripara biciclette. I vicini hanno chiamato i vigili ...

