Trapianti | catena donazione coppie incompatibili | tutti i pazienti stanno bene

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Padova, 21 mar. (AdnKronos) – Per la prima volta, presso il Centrodi Rene di Padova diretto dal Prof. Paolo Rigotti, dell’Azienda Ospedale Università di Padova, è stata realizzata con esito positivo, la primadi trapianto di rene da vivente tradonatore-riceventeinnescata da un donatore deceduto. Questa esperienza è unica non solo a livello italiano ma anche a livello internazionale.L’opzione del trapianto di rene da donatore vivente sta diventando anche in Italia sempre più scelto daicon insufficienza renale cronica che necessitano di un trapianto di rene. Questo grazie agli ottimi risultati del trapianto ed alla sicurezza della procedura per il donatore. Tuttavia, in numerosi casi, l’opzione delladiretta tra persone affettivamente legate non è praticabile a causa di unatà immunologica. ...