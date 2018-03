Trapianti | catena donazione coppie incompatibili | tutti i pazienti stanno bene 3

Trapianti : catena donazione coppie incompatibili - tutti i pazienti stanno bene (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Si tratta di un numero esiguo: da questa osservazione nasce il programma “DECK (DECeased-Kidney) - Utilizzo di reni da donatore deceduto per implementare i Trapianti di rene da donatore vivente tra coppie incompatibili ”, che unisce la risorsa della donazione da deceduto p

Trapianti : catena donazione coppie incompatibili - tutti i pazienti stanno bene : Padova, 21 mar. (AdnKronos) - Per la prima volta, presso il Centro Trapianti di Rene di Padova diretto dal Prof. Paolo Rigotti, dell’Azienda Ospedale Università di Padova, è stata realizzata con esito positivo, la prima catena di trapianto di rene da vivente tra coppie donatore-ricevente incompatibi

