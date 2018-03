Trapianti | catena donazione coppie incompatibili | tutti i pazienti stanno bene 2

meteoweb.eu

: In Italia prima catena di #trapianti del rene innescata da cadavere. Coinvolte due coppie donatore-ricevente, mai s… - Agenzia_Ansa : In Italia prima catena di #trapianti del rene innescata da cadavere. Coinvolte due coppie donatore-ricevente, mai s… - tecnomedics : Ospedale di Padova: conclusa la catena di donazioni di trapianti di rene tra coppie incompatibili - alexfenice : RT @Agenzia_Ansa: In Italia prima catena di #trapianti del rene innescata da cadavere. Coinvolte due coppie donatore-ricevente, mai success… -

(Di mercoledì 21 marzo 2018) (AdnKronos) – (Adnkronos) – Si tratta di un numero esiguo: da questa osservazione nasce il programma ‘DECK (DECeased-Kidney) – Utilizzo di reni da donatore deceduto per implementare idi rene da donatore vivente tra”, che unisce la risorsa dellada deceduto per innescare catene dida donatore vivente.La complessa fase di studio per realizzazione del programma, coordinata dalla dott.ssa Lucrezia Furian della UOC Chirurgia deidi Rene e Pancreas, ha richiesto una attenta valutazione retrospettiva dei dati relativi a donatori-riceventi, una scrupolosa analisi degli aspetti legati all’efficacia, alle problematiche etiche e a quelle logistiche e lo sviluppo di algoritmi per l’ottimizzazione delle catene di. Tale studio è stato condotto nell’ambito di un ...