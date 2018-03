Traini vuole risarcire o indennizzare le vittime offese dalla sua sparatoria

Blastingnews

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Per Luca, giovane di 28 anni che per vendetta sparò a diversi passanti di colore, è stato fissato il giudizio per direttissima che si terrà il 9 maggio davanti alla corte d'assise di Macerata. Una data in cuivorrebbealmeno in parte tutte le persone ferite edal suo 'raid punitivo'. Lucaha dato vita il 3 Febbraio scorso a un raid punitivo contro gli immigranti, il 9 Maggio la sentenza definitiva La vicenda che ha coinvolto il ragazzo maceratese è successa il 3 Febbraio scorso, quando dopo aver sentito dell'atroce assassinio di Pamela Mastropietro, uccisa e ritrovata a pezzi dentro due valigie, lo stesso, in un momento di rabbia insensata, ha pensato di vendicare la sua morte sparando a chi secondo lui meritava la stessa fine, gli immigrati. a bordo della sua auto ha iniziato un raid punitivo, sparando a più non posso ai passanti di colore ...