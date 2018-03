Tragedia in montagna | Giacomo cade con lo snowboard e muore a 35 anni

Tragedia in montagna : 3 sciatori morti in Alta Savoia - due a causa di una valanga : Un 29enne è morto in un fuori pista a Etale, mentre nella non lontana Pisaillas in Val d'Isère una valanga ha ucciso un uomo di 44 anni e la figlia di 11, che sciavano su una pista battuta. Accade a poche ore da altri due episodi che per fortuna si sono risolti senza vittime: in dieci travolti da una valanga in Svizzera, 20 scialpinisti tratti in salvo in Alto Adige