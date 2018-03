Tragedia di Catania | la vita di un vigile del fuoco vale solo 3 400 euro

fanpage

: Catania, si aggravano le condizioni di uno dei vigili feriti: tutti i dubbi sui perché della tragedia - repubblica : Catania, si aggravano le condizioni di uno dei vigili feriti: tutti i dubbi sui perché della tragedia - A_Graniero : RT @FurlanAnnamaria: Solidarietà e vicinanza @CislNazionale ai cittadini di #Catania ed ai #vigilidelfuoco che hanno perso la vita in ques… - Daniela7618 : RT @idanicotra: Tragedia a Catania, esplosione in una palazzina al centro storico, tre le vittime, grande il dolore. -

(Di mercoledì 21 marzo 2018) I vigili delitaliani non sono coperti dall'assicurazione Inail per gli infortuni sul lavoro. L'Usb: "Chiediamo che il governo convochi urgentemente le parti affinché si lavori immediatamente sull’acquisizione del diritto INAIL per tutti i vigili del".