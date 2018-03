Toyota Prius Hybrid FFV | debutta la prima ibrida a etanolo del mondo

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Fin da quando arrivò, vent’anni fa, laè sempre stato sinonimo di innovazione. Se non altro perché ha portato a battesimo, e sviluppato nel tempo, una tecnologia come quella della doppia motorizzazione (combustione/elettrica). A cui oggi si aggiunge un altro tassello: la variante flexifuel, ancora meno inquinante. Si chiamaFFV ed è lavetturaalin grado di essere alimentata indifferentemente con benzina o, o in alternativa con una miscela dei due propellenti. L’è un tipo di combustibile prodotto da fonti rinnovabili di tipo vegetale, dunque il suo utilizzo consente di ridurre la quantità di anidride carbonica liberata nell’atmosfera. E’ significativo come questo prototipo, che si deciderà se mettere in commercio solo dopo i test su strada dei prossimi mesi, sia stato presentato proprio in Brasile. Dove ...