«Torturatori ai vertici della polizia» Cassazione e Csm contro il pm del G8

Caso Regeni - il pm Zucca : «Giustizia dall’Egitto? I nostri Torturatori sono ai vertici della polizia» : Il sostituto procuratore della Corte di Appello, Enrico Zucca , era tra i giudici del processo Diaz: «Come possiamo chiedere all’Egitto di consegnarci i loro torturatori ?». La madre del ricercatore ucciso in Egitto: «Siamo stati abbandonati dallo Stato»

Caso Regeni - il Pm Zucca : "Italia come Egitto : Torturatori al G8 di Genova ai vertici della polizia" : Parole sulle quali il ministero della Giustizia vuole approfondire: nelle prossime ore Via Arenula, infatti, acquisirà sia gli atti cartacei che, se disponibili, eventuali video relativi all'intervento del pm. Già in passato, e più volte, Zucca aveva duramente criticato l'operato della Polizia con riferimento ai fatti di Genova del 2001