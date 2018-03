' Torturatori ai vertici della polizia' | bufera su pm del G8 Zucca

Regeni - “ Torturatori del G8 ai vertici della polizia” : la Cassazione avvia accertamenti sul pm Zucca : “I nostri torturatori sono ai vertici della polizia, come possiamo chiedere all’Egitto di consegnarci i loro torturatori?”, aveva domandato martedì sera parlando di Giulio Regeni durante un dibattito sulla difesa dei diritti internazionali all’Ordine degli avvocati di Genova. Ora le parole del sostituto procuratore generale del capoluogo ligure Enrico Zucca finiscono sotto la lente della Cassazione : il procuratore generale Riccardo ...

