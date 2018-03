Tornano i Cinemadays | al cinema con 3 euro

Tornano i Cinemadays/ Dal 9 al 12 aprile si va in sala per soli 3 euro : iniziativa promossa dal MiBACT : Tornano i Cinemadays, dal 9 al 12 aprile si va in sala per 3 euro: l'iniziativa è stata lanciata dal MiBACT insieme agli esercenti di tutta Italia. Operazione ripetuta a luglio e settembre(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 20:46:00 GMT)