Tornano a rombare i motori Domenica il Gp d' Australia

ladige

: Tornano a rombare i motori - l'Adige - Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige - focus_motori : Tornano a rombare i motori - l'Adige - Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige - focus_motori : Tornano a rombare i motori - l'Adige - Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige -

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Torna la F1. Il primo via alla nuova stagione iridata verrà dato sul circuito semicittadino di Melbourne in, alle 7 ora italiana. Venti i piloti in gara, due per ogni scuderia. ...