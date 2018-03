Torino | spara alla gamba di uno spacciatore | arrestato il sospettato

Torino : spara a uno spacciatore che tentava di vendergli la cocaina : Quando l'insistenza di uno spacciatore per vendere la sua merce va oltre ogni limite, l'ipotetico cliente può perdere la pazienza in svariati modi: parolacce, minacce di denuncia, una chiamata ai carabinieri, ma quando lo spacciatore incontra persone che veramente la pazienza non sanno cos'è si ritrovano stesi per terra con una pallottola nella gamba. Davide Lorenzetti è stato soprannominato 'il giustiziere' dopo aver sparato all'insistente ...

Torino - spara alla gamba di uno spacciatore senegalese : arrestato il sospettato : Si chiama Davide Lorenzetti , il 35enne di Venaria , Provincia di Torino , accusato di aver gambizzato un senegalese lo scorso 22 febbraio. Il ragazzo, tatuatore di professione, è stato arrestato ...

Roma - carabiniere spara a un'auto che non si ferma all'alt e colpisce madre e figlia in moTorino : non sono gravi : Paura a Via Ozanam, in zona Monteverde a Roma. Secondo quanto raccontato da testimoni sul posto sarebbero partiti dei colpi di pistola in seguito a un inseguimento da parte dei carabinieri nei...

RIVOLI - UCCIDE LA MADRE E SI SUICIDA/ Torino - malato cancro spara a donna 101enne : “non sapevamo del tumore” : UCCIDE la MADRE e si SUICIDA. Uomo malato di cancro ha sparato alla donna di 101 anni: "Ho un tumore incurabile". Episodio avvenuto in provincia di Torino questa mattina(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 13:20:00 GMT)

Torino - SPARA ALLA MOGLIE E SI UCCIDE/ Omicidio-suicidio : l'uomo era un ex partigiano : TORINO, UCCIDE la MOGLIE e si SPARA: di Omicidio-suicidio commesso da un uomo di 90 anni. Ignoti i motivi del gesto ma non si esclude possa essere legato ALLA malattia della donna.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 00:25:00 GMT)

