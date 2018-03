Torino | spara a uno spacciatore che tentava di vendergli la cocaina

Torino - spara alla gamba di uno spacciatore senegalese : arrestato il sospettato : Si chiama Davide Lorenzetti , il 35enne di Venaria , Provincia di Torino , accusato di aver gambizzato un senegalese lo scorso 22 febbraio. Il ragazzo, tatuatore di professione, è stato arrestato ...

Roma - sparatoria in via Ozanam : carabiniere spara e colpisce due donne in moTorino : sparatoria in via Federico Ozanam, a Monteverde. Nel quadro di un'operazione di polizia giudiziaria una pattuglia dei carabinieri ha tentato di fermare una macchina, che però non si è arrestata all'...

Torino - figlio uccide la madre e poi si spara : 'Scusate - ho un tumore' : Tragedia familiare a Rivoli , in provincia di Torino. Un uomo di 77 anni ha ucciso con una pistola la madre di 101 anni, con cui viveva, e poi si è suicidato. Prima di compiere il folle gesto ha ...

Torino - spara alla madre di 101 anni - poi si suicida. In un biglietto chiede scusa : 'Ho un tumore' : Ha ucciso la madre di 101 anni, che viveva con lui, e poi si è tolto la vita. Dramma della disperazione a Rivoli, comune alle porte di Torino. L'uomo, che deteneva regolarmente la pistola utilizzata ...

Torino - 90enne spara alla moglie malata di Alzheimer e poi si uccide : Un uomo di 90 anni ha sparato alla moglie 88enne e poi si è tolto la vita con la stessa arma: è successo a Torino, in un’abitazione di via Coppino, nel quartiere di Borgo Vittoria. Per gli inquirenti si tratta di un omicidio-suicidio: i loro cadaveri sono stati trovati su due poltrone, uno accanto all’altro. A dare l’allarme sono stati i parenti della coppia, preoccupati perché i due anziani non rispondevano al telefono. Lei ...