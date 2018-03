Toleman-Hart TG184 | la prima Formula 1 di Senna va all’asta

gqitalia

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Bonhams ha annunciato che, in occasione dell’asta che si terrà il giorno 11 maggio a Villa La Vigie, nei pressi di Montecarlo, tra i vari lotti in vendita sarà presente anche ladel 1984, l’auto con cui Ayrtoncorse la suastagione di1. Una circostanza questa che basterebbe, nel caso di un “normale” campione così prematuramente scomparso, a rendere quella vettura un pezzo unico. Ma ladel 1984 non è laauto di un campione qualsiasi. Ladel 1984 è lavettura del campione più iconico e più amato che abbia mai percorso un giro di pista sul pianeta terra e, come se non bastasse, è proprio l’auto con cui, quel campione, ha scritto il primo di una lunga serie di capitoli che hanno fatto la storia della1. Nel corso di quella stagione, infatti,fece segnare uno straordinario secondo ...