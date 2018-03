Tiramisù day | oggi si festeggia così ecco la ricetta del migliore

vanityfair

: Oggi è il #TiramisùDay! In pratica una delle nostre giornate preferite! ?? - Cucina_Italiana : Oggi è il #TiramisùDay! In pratica una delle nostre giornate preferite! ?? - Corriere : «Tiramisù Day», la sfida tra Treviso e TolmezzoIl dolce perfetto in 10 passo - _BikerGeorge_ : @Ilgava1 E' il Tiramisù Day -

(Di mercoledì 21 marzo 2018) 21 marzo: primo giorno di primavera, ma questo è anche ilday e l’Italia celebra il suo dolce più apprezzato, più richiesto, più googlato. Per questo Eataly lo ha scelto come dolce ufficiale in tutti i suoi punti vendita in Italia e in Europa, dove ora propone unapreparata con i migliori ingredienti della tradizioneda Enrico Panero, executive Chef di Eataly Corporate. Per provarla subito, la trovate nella gallery sopra. LEGGI ANCHEMascherpa:la prima «tiramisuteca» di Milano LA FESTA Perre questa giornata, Eataly ha anche chiamato raccolta nelle sedi di Torino, Milano e Roma food blogger che la prepareranno dal vivo, ha lanciato un contest fotografico per tutti i suoi follower che potranno condividere immagini dei loro tiramisù sui canali social con gli hashtag #tiramisueataly e #tiramisuday (le più belle saranno ripostate sui suoi canali), e a ...