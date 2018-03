Tim | favorito Bernabè per Sparkle e sicurezza

SetTimana Internazionale Coppi e Bartali 2018 : Bauke Mollema il favorito. Tanti azzurri vogliono mettersi in mostra : Come di consueto a metà tra le grandi Classiche del Nord e la Milano-Sanremo, il calendario italiano mette in mostra una delle tradizionali brevi corse a tappe del panorama del Bel Paese: la Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Per l’edizione 2018, che scatterà domani, giovedì 22 marzo, saranno quattro le frazioni (il primo giorno due semitappe). Presenti ben sei squadre World Tour: startlist che dunque si preannuncia molto di ...

LIVE Tirreno-Adriatico 2018 - setTima tappa in DIRETTA : cronometro San Benedetto del Tronto. Kwiatkowski favorito - Caruso difende il podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima tappa della Tirreno-Adriatico 2018, una cronometro individuale a San Benedetto del Tronto, lunga 10 km. Una frazione che sarà decisiva per decretare il vincitore della classifica generale, con la grande sfida per la maglia azzurra tra Damiano Caruso e il polacco Michal Kwiatkowski. Il polacco è il favorito mentre il corridore italiano cercherà di difendere il podio nella classifica generale ...

OROSCOPO PAOLO FOX / Oggi 27 febbraio 2018 : Ariete favorito per la prossima setTimana : PAOLO Fox, OROSCOPO Oggi 27 febbraio 2018. Previsioni segno per segno: momento positivo per l'Ariete, Cancro addirittura sulla cresta dell'onda, pieno di energia(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 20:18:00 GMT)

PROBABILI FORMAZIONI/ Real Madrid Psg : Bale favorito su Isco. Quote - ulTime notizie live : PROBABILI FORMAZIONI Real Madrid Psg: le Quote e le ultime novità. Sfida tra grandi nomi in Champions League: sarà Neymar contro Cristiano Ronaldo.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 18:18:00 GMT)