The Last of Us | Part 2 è in una fase avanzata dello sviluppo?

Uscita The Last of Us 2 vicinissima? Intriganti indizi sul lavoro di Naugty Dog : La voglia di mettere le mani su The Last of Us 2 cresce sempre di più ad ogni giorno che passa, con l'attesa che ha raggiunto livelli epici per tutti i giocatori che hanno avuto la possibilità di giocare il capostipite di questa fortunata e intrigante esperienza ludica. La curiosità è ovviamente quella inerente la presenza di Joel in questo nuovo capitolo della serie, con i dettagli in merito che sono stati centellinati dai ragazzi di Naughty ...

Neil Druckmann - creative director di The Last of Us - è stato promosso vice presidente di Naughty Dog : Neil Druckmann è stato promosso vice presidente di Naughty Dog, la notizia arriva da IGN.Druckmann era il creative director di The Last Of Us part 2 e continuerà ad esserlo, ma ora assume anche un nuovo ruolo all'interno dello studio, un ruolo decisamente di rilievo.La promozione, riporta il direttore dello studio sul blog di Naughty Dog, arriverebbe in riconoscimento del suo ruolo ampliato, contribuendo a decisioni critiche a livello dello ...

Neil Druckmann è vice-presidente Naughty Dog - The Last of Us Part 2 aggiorna lo staff : Tra l'uscita dell'ottimo Uncharted L'Eredità Perduta e lo sviluppo dell'attesissimo The Last of Us Part 2, Naughty Dog ha in serbo tanti cambiamenti e novità per il suo staff, in Particolare qualche importante "cambio di poltrona" all'interno della compagnia che lascia presupporre novità per il futuro. In sostanza, il presidente di Naughty Dog Evan Wells ha annunciato sul blog della compagnia che adesso Neil Druckmann - il designer dietro ...

The Last of Us : lo sceneggiatore non vuole che il film venga realizzato! : Forse c'è qualcosa che potrebbe venir fuori dal quel mondo, concentrandosi magari su un personaggio o su un evento preciso. Ma per me, e anche per Naughty Dog e per un sacco di fa, Nolan North è ...

Il director di The Last of Us : Part 2 parla delle sue fonti d'ispirazione : The Last of Us: Part 2 è tra le esclusive PlayStation 4 più attese, su questo non c'è alcun dubbio, ma il titolo targato Naughty Dog, purtroppo, non ha ancora una data di uscita, anche se recenti voci parlavano di un lancio previsto entro l'anno.Il gioco è sviluppato da uno dei team più influenti dell'intera industria e il director Neil Druckmann è una delle personalità di maggior rilievo. Proprio il director di The Last of Us: Part 2 è stato ...

Il director di The Last of Us Part 2 parla dei giochi che lo hanno ispirato in passato : Nel corso di una recente intervista, il game director di The Last of Us Part 2 (e del primo capitolo) Neil Druckmann ha parlato delle sue "muse ispiratrici", i videogiochi a cui si è ispirato per diventare lo sceneggiatore che è oggi. Intervistato da Dan Trachtenberg di DICE, il producer presso Naughty Dog si è dunque sbottonato sui titoli del passato che lo hanno segnato maggiormente - e che quindi hanno contribuito alla scrittura certosina ...

Il director di The Last of Us Part 2 : il prossimo titolo di Naughty Dog potrebbe "non essere in terza persona" : Durante un panel ospitato al D.I.C.E. Summit a Las Vegas, il creative director di The Last of Us Part II, Neil Druckmann, ha spiegato che lo studio è molto aperto su varie possibilità per il suo prossimo gioco.Come segnala Dualshockers, Druckmann ha detto che alcuni dei suoi giochi preferiti sono in terza persona, dato che in questo modo riesce a identificarsi meglio con i personaggi quando sono su schermo, ma secondo il director i giochi ...

The Last of Us : Part II - sbuca anche un simpatico cane tra i membri del cast : L'account Facebook ufficiale di The Last of Us mette ha presentato poche ore fa un nuovo membro del cast, ma questa volta a quattro zampe.Neil Druckmann, direttore creativo e programmatore presso Naughty Dog, ha infatti condiviso l'immagine di un simpatico cane tutto agghindato all'occorrenza nella tuta per il motion capture. Deve trattarsi di un esemplare molto intelligente e addestrato, non trovate?Secondo voi quale ruolo potrebbe ricoprire ...

In The Last of Us Part 2 ci saranno anche gli amici a quattro zampe - la foto di Neil Druckmann : Tutti coloro che amano gli amici a quattro zampe e attendono The Last of Us Part 2 rimarranno sicuramente molto contenti. Il director dell'attesissima esclusiva PS4, Neil Druckmann, ha infatti pubblicato sul proprio account Twitter un post in cui si ritrae in compagnia di un bel cane, opportunamente ricoperto di una tuta adibita al motion capture. La foto postata da Nei Druckmann recita l'hashtag con "Year of the Dog", ovvero l'Anno del Cane. ...

The Last of Us Part 2 in uscita nel 2018? Sentiamo l’ultimo leak : The Last of Us Part 2 è uno dei videogiochi più attesi in assoluto dagli utenti Playstation 4. Il titolo si è mostrato finora in due splendidi trailer, ma nulla di più: manca ancora un gameplay del nuovo gioco di Naughty Dog e, ovviamente, manca una data di uscita che possa assicurare ai giocatori Sony perlomeno una finestra di lancio. Considerato che, nel corso di quest'anno, abbiamo in uscita già God of War e Spider-Man - oltre a un paventato ...

The Last of Us Part 2 arriverà quest'anno? : Come segnala Segmentnext, sembra che l'attesissimo The Last of Us Part 2 arriverà quest'anno, secondo la pagina ufficiale Facebook di PlayStation Sweden. Il post comparso sulla pagina menziona una manciata di giochi in uscita quest'anno e la lista include proprio il nuovo episodio del titolo targato Naughty Dog. The Last of Us Part 2 è stato annunciato un paio di anni fa e da poco vi abbiamo proposto il nostro articolo contenente tutte le ...

