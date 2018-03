“The Four” | il libro premonitore sul pericolo Facebook che in pochi hanno ascoltato

huffingtonpost

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Prima ancora che la tempesta si abbattesse sucon lo scandalo del maxi furto di dati da parte di Cambridge Analytica - la società che ha aiutato Donald Trump a prendersi la Casa Bianca - negli Stati Uniti uscì unche fece molto discutere e che arrivò al vertice delle classifiche, preannunciando quello che è poi stato scoperto in questi giorni. Stiamo parlando di "The Four", dell'imprenditore seriale, youtuber ed insegnante alla Stern School of Business della New York University Scott Galloway.Come recita il sottotitolo della versione italiana pubblicata da Hoepli - "il Dna segreto di Amazon, Apple,e Google" – l'autore va ad indagare il successo delle quattro aziende più influenti al mondo analizzando le ragioni del loro potere e della loro affermazione, raccontandone le intuizioni formidabili, la potenza tenace e gli ...