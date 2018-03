TF conferma condanne per corruzione a Ufficio federale ambiente

Baby spacciatori a Napoli - il gip conferma : i genitori perdono la patria potestà. Trentacinque condanne nel clan : confermata la perdita della patria potestà per i genitori di sei bambini, tra gli otto e i dodici anni di età, che venivano utilizzati per confezionare e spacciare droga e che nel gennaio dello scorso ...

Baby spacciatori a Napoli - il gip conferma : i genitori perdono la patria potestà. Trentacinque condanne nel clan : confermata la perdita della patria potestà per i genitori di sei bambini, tra gli otto e i dodici anni di età, che venivano utilizzati per confezionare e spacciare droga e che nel...

Torino - il pg chiede la conferma delle condanne per l'amianto alla Olivetti : 'Una cartellina rosa, intitolata Eternit dottor Schmidheiny, contenente un dossier sulla pericolosità dell'amianto'. C'è questo documento, secondo il pg Laura Longo, che ha sostenuto l'accusa al ...

Italia : uccisione Brusio - Cassazione conferma le condanne : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in Italiano SDA-ATS ...

Amianto Olivetti - in appello pg chiede conferma condanne : la Procura generale di Torino ha chiesto, nel processo d'appello per l'Amianto all'Olivetti, la conferma della sentenza di primo grado con alcune variazioni. Nel 2016 il Tribunale di Ivrea aveva ...

L'Aquila - morte del calciatore Morosini : confermate in appello le condanne per tre medici : confermate in secondo grado le sentenze per la morte del calciatore del Livorno Piermario Morosini, deceduto sul terreno di gioco dello Stadio Adriatico di Pescara il 14 aprile 2012, a 26 anni, ...

Pip di Marano - confermate le condanne in cassazione per gli imprenditori Aniello e Raffaele Cesaro : La Corte di cassazione ha confermato la custodia in carcere per gli imprenditori Aniello e Raffaele Cesaro , fratelli del deputato di Forza Italia ed ex presidente della Provincia di Napoli, Luigi ...