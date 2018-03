Texas | “Unabomber ucciso dalla polizia mentre tentavano di arrestarlo”

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 marzo 2018) L’uomo, sospettato di essere l’autore di una serie di attacchi dinamitardi ad Austin, in, è mortogli agentidi arrestarlo. Lo riporta l’emittente locale Kvue, affiliata alla Abc. Il sospettato “ha fatto detonare un ordigno e sono stati esplosi dei colpi“, ha riferito l’emittente senza fornire altri dettagli. La notizia è giunta dopo che ladi Austin su Twitter aveva annunciato che c’era stata una sparatoria nella quale erano coinvolti degli agenti a circa 20 chilometri a nord del centro cittadino. APD is working an Officer Involved Shooting in the 1700 block of N. IH-35. Media staging area will be at the Sherwin Williams Paint, 3321 N. IH-35. APD PIO will be en-route. — Austin Police Dept (@Austin_Police) 21 marzo 2018 L’uomo, riporta la Bbc online, è statodopo aver fatto esplodere un ordigno vicino a ...