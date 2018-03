TEXAS | UNABOMBER DI AUSTIN SI È FATTO ESPLODERE Ultime notizie bomba | il 24enne stava

Morto l'Unabomber del TEXAS : "Si è fatto esplodere". In 5 attentati aveva ucciso due persone : L'uomo sospettato dalla polizia di essere l'autore di una serie di attentati dinamitardi in Texas, è Morto mentre gli agenti tentavano di arrestarlo. La notizia è giunta dopo...

Morto l'Unabomber del TEXAS : "Si è fatto esplodere". In 5 attentati aveva ammazzato due persone : L'uomo sospettato dalla polizia di essere l'autore di una serie di attentati dinamitardi in Texas, è Morto mentre gli agenti tentavano di arrestarlo. La notizia è giunta dopo...

Stati Uniti : morto «Unabomber» - autore di cinque attentati in TEXAS Video : La notizia diffusa da Sky News. Non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto: secondo alcune fonti l’uomo, un 24enne, non sarebbe stato ucciso dalla polizia ma si sarebbe fatto esplodere

TEXAS - ucciso in scontro a fuoco con la polizia "Unabomber" : l'uomo si è fatto saltare in aria : Secondo quanto riporta anche la Cbs, il sospettato è rimasto ucciso dopo aver fatto detonare un ordigno sul ciglio di una strada statale. Sul luogo dell'incidente sono presenti anche agenti dell'Fbi. Il drammatico epilogo della vicenda fa seguito a quattro attacchi dinamitardi compiuti ad Austin e a quello di Schertz, cittadina a circa un centinaio di chilometri dalla capitale del Texas

Stati Uniti - morto «Unabomber» autore di cinque attentati in TEXAS : La notizia diffusa da Sky News. Non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto: secondo alcune fonti l’uomo non sarebbe stato ucciso dalla polizia ma si sarebbe fatto esplodere