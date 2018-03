Texas | morto Unabomber | si è fatto esplodere

Morto l'Unabomber del Texas : "Si è fatto esplodere". In 5 attentati aveva ucciso due persone : L'uomo sospettato dalla polizia di essere l'autore di una serie di attentati dinamitardi in Texas, è Morto mentre gli agenti tentavano di arrestarlo. La notizia è giunta dopo...

Serial bomber Texas morto in sparatoria : 11.01 Il presunto autore degli attentati dinamitardi in Texas è stato individuato e ucciso dalla polizia in uno scontro a fuoco. L'uomo sospettato è stato individuato sulla strada Interstate 35, a una ventina di chilometri da Austin: per tentare di sfuggire agli agenti avrebbe fatto esplodere un ordigno. Quattro negli ultimi giorni gli attentati nella capitale texana, con 2 morti e 2 feriti. Un quinto episodio ieri nella vicina Schertz,

Esplosioni in Texas : 1 morto e 2 feriti : 23.30 Un pacco esplosivo ha causato la morte di un ragazzo di 17 anni e ferito gravemente una donna.E' successo in Texas, nella capitale dello Stato Usa, Austin. Un secondo pacco è detonato poche ore dopo nella stessa città ferendo gravemente un'altra donna. I due episodi,avvenuti nelle abitazioni delle vittime, secondo la polizia potrebbero essere collegati a un'analoga esplosione avvenuta lo scorso 2 marzo in cui è morto un uomo di 39 anni. ...

Texas - altri due pacchi-bomba : un mortoAl vaglio anche la pista dell'odio razziale : Un plico esplosivo ha ucciso un 17enne ad Austin e ferito gravemente una donna. Un secondo pacco è detonato poche ore dopo nella stessa città ferendo gravemente una donna. Entrambi erano afro-americani. Si indaga su un terzo caso simile accaduto il 2 marzo e costato la vita a un 39enne.

