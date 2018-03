: Ancora un pacco-bomba esplode in #Texas. Centinaia di agenti a caccia del serial bomber di #Austin ?… - RaiNews : Ancora un pacco-bomba esplode in #Texas. Centinaia di agenti a caccia del serial bomber di #Austin ?… - CybFeed : #News #Texas, ancora un'esplosione ad Austin - CarloBi85609759 : RT @RaiNews: Ancora un pacco-bomba esplode in #Texas. Centinaia di agenti a caccia del serial bomber di #Austin ? -

Almeno una persona è rimasta ferita in una nuovaavvenuta adin,la quinta in meno di 20 giorni Per la polizia tuttavia quest'ultimaè stata provocata da un ordigno incendiario e non da una bomba come le precedenti.Il sospetto è che si tratti di un attentatore seriale che agisce per motivi razziali. Per ora le indagini non hanno portato risultati ed è stata offerta una ricompensa di 115mila dollari a chiunque possa offrire informazioni utili alle indagini.(Di mercoledì 21 marzo 2018)