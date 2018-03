Terzigno | si suicida dopo aver ucciso la moglie

Blastingnews

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Lalo aveva denunciato per maltrattamenti familiari VIDEO, lo aveva lasciato ed era tornata a vivere nella casa del padre assieme alla figlioletta di 9 anni. Immacolata Villani è stata freddata ieri mattina a #NA dinanzi la scuola della figlia da un unico colpo d'arma da fuoco, sparato alla testa dal marito, Pasquale Vitiello. Il suicidio L'uomo si è tolto la vita con la medesima arma,la. La salma dell'#assassino è stata rinvenuta questa mattina dai carabinieri VIDEOdella compagnia di Castello di Cisterna in un casolare di campagna a poca distanza dalla scuola elementare frequentata dalla figlia, luogo dell'orribile tragedia. Difficili le ricerche dell'uomo da parte dei militari dell'arma in quanto il corpo senza vita di Pasquale Vitiello si trovava in un rudere di via Vicinale Mauro Vecchio, circondato da un folta vegetazione. La ...