Terzigno | lite tra la D’Urso e la sorella del killer in diretta È successo durante il

caffeinamagazine

: POLEMICHE DURANTE IL COLLEGAMENTO La sorella della vittima scoppia in lacrime e torna in casa - VoceDiNapoliWeb : POLEMICHE DURANTE IL COLLEGAMENTO La sorella della vittima scoppia in lacrime e torna in casa - saliggia : RT @Teresa_La_Vispa: @saliggia @cespyspanish @Guendalina_Meli @blackblod_64 @Silvja78 @Mollyka82 @Alexandra_Voice @Mamox__ @Sab19691 @Dalia… - Teresa_La_Vispa : @saliggia @cespyspanish @Guendalina_Meli @blackblod_64 @Silvja78 @Mollyka82 @Alexandra_Voice @Mamox__ @Sab19691… -

(Di mercoledì 21 marzo 2018)la trasmissione Pomeriggio 5, Barbara D’Urso è tornata sulla tragedia familiare di, per farlo si è collegata incon Annalisa Vitiello, ladi Pasquale che tiene subito a precisare la sua versione dei fatti: “Condanniamo quello che ha fatto Pasquale, ma ripeto non è un mostro. Ha fatto un gesto che è da condannare ma il fatto che poi si sia tolto la vita dice molto”. Barbara chiede poi spiegazioni sulle presunte violenze subite da Imma: “Ho sentito parlare di maltrattamenti e violenze, ma mio fratello non ha mai fatto nulla del genere”, continua Annalisa, “Si stavano separando in modo consensuale, non era un violento, nessuno della nostra famiglia lo è”. Proprio a quel punto la ragazza sembra avere un cedimento ma incalza: “Smettiamola di marciare su una persona che non c’è più, non ho acceso la ...