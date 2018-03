Tempo di stampo invernale al Sud e sul medio Adriatico | migliora al centro nord

abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Roma - L'energico vortice di bassa pressione, responsabile del maldelle ultime ore con neve sino a bassa quota, nel corso dei prossimi gironi resterà attivo tra l'Italia e i Balcani occidentali, alimentato da fredde correnti da NE. Ci aspetta dunque una fase di, o molto fredda per il periodo, sulle regioni adriatiche e meridionali con piogge, nevicate a bassa quota e temperature anche di 8/10°C sotto le medie del periodo. Andrà meglio ale sulle Tirrenichesettentrionali, ove migliorerà. MERCOLEDÌ - Si rinnovano condizioni di instabilità al Sud, in Sardegna e sui settori centrali adriatici con fenomeni irregolari ma con recrudescenza dalla sera sul basso versante tirrenico; neve fin a quote collinari (300-600m) tra Romagna, Marche, Umbria e Abruzzo, tra 700 e 1300 metri al Sud.ale sul-altro ...