Tedua fa tappa a Milano e Roma con i 2 primi concerti del suo “Mowgli tour 2018”

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Dopo il grande successo dell’uscita del suo ultimo album– il disco della giungla”, già campione di vendite e primo in classifica FIMI, il rapperè pronto per conquistareGiovedì 12 Maggio al Fabrique eGiovedì 19 Maggio all’Orion Club per idue imperdibili show live previsti dal suo2018. Due specialianteprima che anticipano ilestivo e il successivonei club atteso per il prossimo inverno e che lo vedrà protagonista nelle principali città italiane. Considerato come uno dei più promettenti giovani della scena Trap italiana,conta più di mezzo milione di followers solo su Instagram. Il suo debutto avviene due anni fa, quando ha pubblicato “Orange country”, iniziando così a esplorare nuove sfumature della musica trap. Durante le sue nuove performance live, il fenomeno rap genovese proporrà dal vivo tutti i brani ...