Teatro e musica d' avanguardia | 10 appuntamenti all' «Ex convento live» - Udine 20

Musica - letture - balli e Fanta Teatro Cosa fare in città per il weekend : Bambini e famiglie Domenica doppio appuntamento in provincia la compagnia bolognese Fantateatro che domenica è in scena con due spettacoli in contemporanea, alla Sala Biagi D'Antona di Castel ...

Musica - sketch - poesie e comicità : 'Best of' con Lillo e Greg al Teatro Bobbio : Trieste , TS, - Tra gli spettacoli fuori abbonamento della Contrada arrivano al Teatro Bobbio di Trieste, sabato 3 marzo alle 20.30, Lillo e Greg con il loro 'Best of'. 'Lillo & Greg Best of' mette in scena un frizzante '...