Tasse per i giganti del web | dazi e Bitcoin | cosa si è detto al G20 in Argentina

Abbassare le Tasse agli italiani per il PD è un tabù - meglio arricchire i colossi : Beh, di sicuro alla salute di uno degli uomini più ricchi del mondo abbiamo portato qualche beneficio. E pure al suo portafogli. Oh, certo, Microsoft non è la sola ad essersi avvalsa del tax ruling. ...

Meno Tasse per i big. Cittadini costretti a... : I Cittadini vengono tartassati dalle tasse, le multinazionali no e vedono le proprie tasse calare drasticamente. Quelle tasse che non versano le pagano i Cittadini degli Stati. E' il risultato di uno studio pubblicato l'11 marzo scorso dal Financial Times, Segui su affaritaliani.it

Meno Tasse per le multinazionali Cittadini costretti a pagare di più Lo studio del Financial Times : I Cittadini vengono tartassati dalle tasse, le multinazionali no e vedono le proprie tasse calare drasticamente. Quelle tasse che non versano le pagano i Cittadini degli Stati. E' il risultato di uno studio pubblicato l'11 marzo scorso dal Financial Times, Segui su affaritaliani.it

Frecciarossa - Toti : "primo Tassello per far uscire la Liguria dall'isolamento" : Toti ha ringraziato anche Trenitalia e le Ferrovie che 'hanno creduto a questo collegamento e che hanno appoggiato la politica in questa scelta, ribadendo così l'importanza del nostro sistema ...

Tasse : perché diminuiscono per le grandi imprese e aumentano per i lavoratori : A influire le decisioni di molti Paesi di abbassare le imposte sulle aziende per richiamare soprattutto le multinazionali

Da dentista ad escort di lusso a 500 euro l'ora : 'Esasperata da crisi e Tasse' Video : Aveva to le orme del padre e, dopo aver conto la laurea, aveva iniziato a lavorare nello studio dentistico del padre. Marika nome d'arte non ci ha messo molto a capire che estrazioni ed otturazioni non erano la sua reale vocazione. Tasse, burocrazia e crisi l’hanno spinta a dare una svolta radicale alla sua vita. La milanese ha raccontato la sua esperienza in un’intervista rilasciata a Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio nel corso della ...

Tasse - così la Commissione europea sta per aumentare l'Iva per l'Italia : ... circa 3,4 miliardi, ma i conti veri si faranno a maggio, con le previsioni di primavera, e in ogni caso non c' è bisogno che se ne occupi l' esecutivo uscente, intervenendo sul Documento di economia ...

"Come artigiano della provincia di Cuneo spero che un governo cominci da meno Tasse e meno burocrazia" : BRUNO MURIALDO - Dopo la catastrofica politica di questi anni che ha visto migliaia di botteghe artigiane abbassare le saracinesche, il presidente degli artigiani della provincia di Cuneo Luca ...

Nessun aumento di Tasse per non bruciare la crescita : Il governo post elezioni ha un compito urgente, il documento di Economia e Finanza , Def, 2018-2020, che comporta una micro manovra correttiva di 0,2 punti Pil per il 2018 e la sterilizzazione dell'aumento dell'Iva messo a bilancio per il 2019. E già si parla da ...

Offida - il borgo marchigiano dove non si pagano le Tasse (e per ogni bebè ci sono 500 euro) : A Offida, uno dei borghi più belli d'Italia, i nuovi residenti non pagheranno le tasse. E per ogni neonato l'amministrazione comunale sborserà un bonus di 500 euro.Continua a leggere

Salvini apre al Pd : «Spero disponibili a via di uscita per il Paese. Manovra con meno Tasse». Ma i dem dicono no : «Non ho fretta, non ho smanie, non ho ambizioni personali se non di mantenere gli impegni con gli elettori. Vado al governo soltanto se posso mantenere gli impegni presi, non mi interessa...

Salvini : «Governo politico o nuovo voto - spero nel Pd». E sulle Tasse sfida la Ue - Pif : «Pd - alleati con il M5S» : Il leader della Lega: «Presenteremo una manovra alternativa a quella di Bruxelles». La scadenza cruciale è il 10 aprile, quando il Parlamento approverà il nuovo def

SALVINI - “GOVERNO O NUOVO VOTO”/ Speranze in Pd e M5s : “insieme a chi vuole meno Tasse” : Matteo SALVINI sfida l'Europa e guarda al governo: "manovra con meno tasse, a Bruxelles saranno contenti". No governi tecnici, altrimenti nuove elezioni: sfide all'Ue e aperture a Pd e M5s (Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 18:00:00 GMT)

Salvini apre al Pd : «Spero disponibili a via di uscita per il Paese. Manovra con meno Tasse». Ma i dem dicono no : «Non ho fretta, non ho smanie, non ho ambizioni personali se non di mantenere gli impegni con gli elettori. Vado al governo soltanto se posso mantenere gli impegni presi, non mi interessa...