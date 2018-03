Tanti nuovi dettagli su God of War | tra difficoltà e durata | quanto visto finora è solo

Google Maps si apre ai videogame - previsti Tanti nuovi Pokémon Go : Prepariamoci all’abbattersi di una slavina di giochi in stile Pokémon Go sui nostri smartphone. Tramite un intervento su uno dei suoi numerosi blog, Google ha infatti appena annunciato di avere messo la sterminata mole di dati che costituisce il database di Google Maps a disposizione di tutti gli sviluppatori di app che vogliano creare un’esperienza di gioco ambientata nel mondo reale. In parole povere, chiunque voglia creare un ...

THE SINNER/ Anticipazioni del 13 marzo 2018 : nuovi ricordi scotTanti per Cora : The SINNER, Anticipazioni del 13 marzo 2018, in prima Tv su Premium Stories. Ambrose fa un ultimo tentativo e convince Cora a seguirlo nel club. (Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 12:55:00 GMT)

Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : il medagliere finale. Tanti record e nuovi Paesi sul podio. Obiettivo raggiunto per l’Italia : Si sono conclusi quest’oggi i Giochi Olimpici invernali di PyeongChang 2018, i primi della storia ad assegnare più di cento titoli (sono state distribuite infatti 103 medaglie d’oro in 102 gare, a causa dell’ex-aequo nel bob a due maschile). In questa rassegna sono caduti numerosi record, che andiamo ad analizzare di seguito. Innanzi tutto, abbiamo ben trenta Paesi che hanno ottenuto almeno una medaglia, fatto mai avvenuto ...

Calcio : l’elenco dei 24 convocati dell’Italia di Luigi Di Biago per lo stage di Coverciano. Tanti giocatori nuovi : Ha avuto ufficialmente inizio il nuovo corso della Nazionale italiana di Calcio di Luigi Di Biagio. Sono 24 gli Azzurri convocati per lo stage in programma da lunedì 26 a mercoledì 28 febbraio al Centro Tecnico Federale di Coverciano, primo raduno del 2018 a cui non prenderanno parte i calciatori delle squadre impegnate nel posticipo della 7ª giornata di ritorno del campionato di Serie A (Cagliari-Napoli) e dei quattro club che la prossima ...

Tanti dettagli e tre nuovi imperdibili video dedicati a Nintendo Labo : Nintendo ha annunciato di recente Nintendo Labo per Nintendo Switch, una linea di esperienze interattive ludiche e di costruzione progettate per accendere l'immaginazione e l'esplorazione sia nelle menti creative che negli appassionati di videogiochi. Oggi, Nintendo ha svelato alcune funzionalità aggiuntive dei due nuovi kit Nintendo Labo, il Kit Robot e il Kit Assortito, il cui lancio in Europa è previsto per il 27 aprile.Ecco tutti i dettagli ...

Arrow 6 su Premium Action con imporTanti rivelazioni e nuovi nemici : anticipazioni del 12 e 19 febbraio : Arrow 6 su Premium Action si prepara ad entrare nel vivo di questa stagione dopo il debutto della scorsa settimana. Il pubblico italiano dovrà accontentarsi, almeno al momento, di seguire i nuovi episodi della stagione sulla rete a pagamento di casa Mediaset visto che al momento non si parla ancora di un passaggio in chiaro su Italia1. L'appuntamento con Arrow 6 su Premium Action è previsto per questa sera con l'episodio 6x02 dal titolo ...

Detto Fatto – La settimana dal 12 al 16 febbraio – Dopo Sanremo - Tanti nuovi tutorial : Nuova settimana della nuova edizione di “Detto Fatto“, il programma factual di Rai2 condotto da Caterina Balivo, tornata Dopo una permanenza di tre settimane della brava Serena Rossi. Vi anticipiamo alcuni dei tutorial che vedremo I tutorial della settimana Lunedì 12 febbraio – Caterina Balivo sarà pronta a commentare insieme ai tutor, agli opinionisti d’eccezione e a Giovanni Ciacci tutti i […] L'articolo Detto Fatto – ...

Alla scoperta del "Collettivo" che cerca la verit sul caso Moro. Emergono nuovi imporTanti elementi prima sfuggiti : Ricordo, per la cronaca, che la targa che si vede oggi nelle foto recenti, è un . Quella a suo tempo rinvenuta sull'auto, dovrebbe essere archiviata da qualche parte come corpo di reato. - Nelle ...

Il promo di Famous in Love 2 tra nuovi baci per Bella Thorne - graditi ritorni e new entry imporTanti : Il promo di Famous in Love 2 alza il velo su quello che vedremo il prossimo aprile quando la serie con Bella Thorne tornerà in onda su Freeform e, molto probabilmente, in contemporanea su Mediaset Premium proprio come lo scorso anno. Nel finale della prima stagione, Paige era ancora alle prese con la difficile scelta tra correre dietro al suo migliore amico, Jake Salt (Charlie DePew), o rimanere e cedere alle avances della star di Hollywood ...

8 nuovi episodi delle Muse InquieTanti di Carlo Lucarelli su Sky Arte HD : Arte, musica, letteratura: in ciascuno di questi ambiti si celano alcuni dei misteri più affascinanti della storia rimasti insoluti nel tempo e profondamente intrecciati alle vite altrettanto segrete degli artisti. Per svelare le fitte trame dell’Arte, a volte incredibilmente simili a dei romanzi noir, tornano da lunedì 15 gennaio alle 21.15, in esclusiva su Sky Arte HD (canale 120 e 400 di Sky), le inda...

Stasera tutto è possibile – Prima puntata del 9 gennaio 2018 – Nuovi giochi e Tanti ospiti. : A distanza di oltre un anno, terza edizione su Raidue di Stasera tutto è possibile, il programma comico condotto da Amadeus. Terminato all’inizio di novembre 2016, il programma, nelle due edizioni finora trasmesse ha sempre raccolto ottimi ascolti: un’exploit nell’autunno 2015 e una media del 9% nell’edizione 2016. Stasera tutto è possibile Lo spirito festoso […] L'articolo Stasera tutto è possibile – Prima puntata ...

Nuovi propositi per il 2018? Quello di GearBest è farvi risparmiare con Tantissime offerte : Tornano le offerte di GearBest, che tra i Nuovi propositi per il 2018 mette la volontà di far risparmiare denaro agli utenti. L'articolo Nuovi propositi per il 2018? Quello di GearBest è farvi risparmiare con tantissime offerte è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Tanti nuovi rumor su GTA 6 al 9 gennaio : uscita - protagonista femminile - ambientazione e altro : A quanto pare i tempi sono decisamente maturi per parlare concretamente di GTA 6: archiviato il quinto, spettacolare capitolo - che ancora oggi, a cinque anni di distanza dalla sua release originale, continua a macinare vendite e a fruttare ottimi introiti per Rockstar Games e Take Two Interactive - è arrivato il momento di interrogarsi su quando uscirà il sesto episodio della serie e soprattutto quali feature vedremo al suo interno. E per voi ...

