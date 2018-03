Tagli alle pensioni | via gli assegni alle mamme e le tredicesime | proposta la nuova

Giuliano Sangiorgi compone per il balletto - sua la colonna sonora di Tempesta : i detTagli : Giuliano Sangiorgi compone per il balletto. La novità riguarda Tempesta, colonna sonora ispirata a un'opera shakespeariana, nel quale il leader dei Negramaro ha messo la sua firma. Lo spettacolo debutta a teatro il 12 giugno prossimo, con la prima al Piccolo Teatro di Milano organizzata dalla Fondazione Arteballetto. Quella della danza rappresenta una nuova esperienza per Giuliano Sangiorgi, che ha già debuttato sul grande schermo ed è già ...

BMW Serie 3 - Dalle nuove immagini - i detTagli del prossimo modello : A distanza di circa un mese dall'ultimo avvistamento torniamo a parlare della nuova BMW Serie 3 con inedite foto spia. Le immagini forniscono nuovi elementi e anticipano il design della berlina (siglata internamente come G20) che debutterà entro la fine dell'anno.Via le camuffature dal frontale. La nuova Serie 3, che adotterà la piattaforma modulare clar comune alla Serie 5, si mostra oggi in versione praticamente definitiva. Solo le pellicole ...

“Allerta meteo”. Neve e gelo in Italia. L’ira di Burian non si è placata : ecco cosa accadrà nelle prossime ore. I detTagli zona per zona : Arriva, anzi torna, il freddo: lo chiamano effetto Russian. Mancano ormai poche ore all’arrivo di un imponente afflusso di aria gelida proveniente dai comparti russo-siberiani, il tanto odiato Burian, che si riverserà come una cascata su quasi tutta l’Europa, con conseguenze anche su parte dell’Italia. Bordate gelide non tipiche della stagione in corso. L’arrivo della perturbazione farà calare sensibilmente le ...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per Domenica 18 Marzo : forte maltempo in tutt’Italia - burrasca al Sud [MAPPE e DETTagli] : Allerta Meteo – Nelle prossime ore, la formazione di un minimo al suolo tra Sardegna e Corsica, porterà a una accentuazione delle precipitazioni sulle aree tirreniche del Paese, specie quelle meridionali peninsulari, e venti di burrasca al sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori ...

Allerta Meteo WeekEnd - avviso della protezione civile per Sabato 17 e Domenica 18 Marzo : ecco MAPPE - DETTagli e BOLLETTINI : Allerta Meteo – Il fine settimana sarà caratterizzato da condizioni Meteorologiche ancora piuttosto dinamiche su gran parte della Penisola. Nella giornata di domani al Centro Nord persisterà un quadro Meteorologico di tempo perturbato per l’avanzamento sul bacino del Mediterraneo di una struttura depressionaria di origine atlantica. Contestualmente dal Nord- Africa confluiranno verso l’area ionica intense correnti nei bassi strati, ...

Tagli alle manutenzioni stradali - ad ogni quartiere solo 85 mila euro : Toccherà sperare nel bel tempo, perché a ogni pioggia consistente nei prossimi mesi rischieranno di aprirsi voragini ovunque e non è detto che ci sia modo di andare a rattopparle. Una delle principali ...

La Sardegna trova i primi alleati nella batTaglia per il riconoscimento dell'insularità : Sardegna, Sicilia e isole minori insieme per una proposta di legge. Si è svolta contemporaneamente, in tre diverse sedi, a Cagliari, a Palermo e presso l'associazione nazionale dei comuni delle Isole ...

SFOOTING/ Alle ultime elezioni si è combattuta una (sotterranea) batTaglia elettorale "bestiale" : Un italiano su due ha un animale in casa. Per il Movimento Animalista un bel bacino di voti per Silvio. E invece, raccontano i COMICASTRI, la Brambilla ha steccato il “do di pet”(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 06:11:00 GMT)MEDIA & POLITICA/ La sconfitta della grande stampa Alle elezioni, di YodaSFOOTING/ Non solo petrolio, l’Arabia Saudita diversifica le attività e punta forte sul… riso, dei Comicastri

PIETRO TARTagliONE/ Difende Rosa Perrotta dalle critiche : sorpresa in arrivo? (Isola dei Famosi 2018) : PIETRO TARTAGLIONE tira fuori le unghie per Difendere la fidanzata Rosa Perrotta, al centro di diverse contestazioni di altri concorrenti dell'Isola dei Famosi 2018. (Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 22:30:00 GMT)

5 scene Tagliate dalle serie tv perché troppo violente : Negli ultimi anni gli show televisivi hanno spinto sempre più avanti il limite di ciò che è lecito mostrare su uno schermo. Ormai le scene di sesso esplicito, la nudità e la violenza sono abbastanza normali, anzi, alcuni network televisivi ne hanno fatto quasi una cifra artistica. Ecco perché se ti trovi di fronte a una serie ShowTime o Hbo sai benissimo a cosa vai incontro e True Blood, Dexter e Game of Thrones ne sono un esempio abbastanza ...

Un asteroide dalle dimensioni di una casa si avvicinerà alla Terra domenica 18 marzo [DETTagli] : Un asteroide dalle dimensioni di una casa, rinominato 2018 ET1, passerà vicino alla Terra domenica 18 marzo intorno alle 6:30 UTC. La roccia spaziale sfreccerà vicino al nostro pianeta alla velocità relativa di 6 km/s ad una distanza di circa 4.4 distanze lunari (LD), ossia 1.7 milioni di km. 2018 ET1 è un oggetto near-Earth (NEO) – un oggetto del sistema solare la cui orbita può intersecare quella della Terra – che è stato osservato per la ...

Biodigestore - la batTaglia infinita della Vallescrivia : "Traditi dalla politica" : Secondo l'Associazione isolese ad aggravare una situazione sottovalutata dalla politica ci sono poi le vicende legali: 'Energa può vantare quale titolo di proprietà un compromesso che riguarda solo ...

Allerta Meteo per Domenica 11 Marzo - ecco l’avviso della protezione civile : allarme “Arancione” per Toscana ed Emilia Romagna [MAPPE e DETTagli] : Allerta Meteo – Un’area di bassa pressione di origine atlantica, presente sul Mediterraneo occidentale, sta innescando una risalita di correnti caldo-umide verso la nostra Penisola. Il nuovo impulso perturbato determinerà, nella giornata di domani, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere temporalesco, ed una intensificazione della ventilazione, dapprima sulle regioni settentrionali, in estensione a parte del centro. Sulla ...

Carolyn Smith - il tumore è tornato/ BatTaglia social e il messaggio alle donne (Ballando con le Stelle 2018) : Carolyn Smith a poche ore dall'esordio di Ballando con le Stelle 2018, annuncia sui social il ritorno del tumore e la sua nuova lotta. Pronta a vincere, ecco le sue rivelazioni(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 17:01:00 GMT)