Surface Andromeda | spunta il nome in codice “Project AND”

Il Surface Phone (Project Andromeda) potrebbe avere delle gesture sul secondo display : Alcuni anni fa i ricercatori facenti parti del team user interface di Microsoft inventarono un nuovo modo per utilizzare la parte posteriore degli smartPhone per delle specifiche gesture. Attualmente il big di Redmond non possiede più un settore telefonico dopo aver venduto Nokia ad HMD Global e aver dismesso Windows 10 Mobile ma ciò non significa che l’idea dei ricercatori non verrà mai applicata. Di recente, infatti, il progetto è stato ...

Surface Andromeda - svelato un nuovo brevetto per la chiusura magnetica : Più si avvicina il momento dell’esordio del tanto discusso “dispositivo tascabile” della famiglia Surface e più spuntano dalla rete informazioni, indiscrezioni ma soprattutto brevetti registrati mesi e anni addietro. L’ultimo brevetto in ordine di tempo ad essere stato scoperto risalirebbe all’estate del 2016 e in questo caso riguarderebbe la chiusura magnetica del tanto atteso dispositivo pieghevole di Redmond. Per l’occasione, ...

Surface Andromeda - svelato un nuovo brevetto per la chiusura magnetica : Più si avvicina il momento dell’esordio del tanto discusso “dispositivo tascabile” della famiglia Surface e più spuntano dalla rete informazioni, indiscrezioni ma soprattutto brevetti registrati mesi e anni addietro. L’ultimo brevetto in ordine di tempo ad essere stato scoperto risalirebbe all’estate del 2016 e in questo caso riguarderebbe la chiusura magnetica del tanto atteso dispositivo pieghevole di Redmond. Per l’occasione, ...

Surface Phone/Project Andromeda in arrivo prima del previsto? : Fino ad ora abbiamo sempre sostenuto che il futuro Project Andromeda (aka Surface Phone) arriverà verso la fine del 2018 e l’inizio del 2019, sperando ovviamente che Microsoft non decida di cancellare tutto all’ultimo momento. Zac Bowden, il Senior Editor di Windows Central, la testata più famosa, visitata e affidabile su Microsoft, ha appena affermato, tramite un tweet pubblicato sul proprio account, che il dispositivo mobile ...

Surface Phone : trovate conferme di Andromeda nella build 17095 : Nel software development kit (abbreviato DSK) della build 17095 di Windows 10 sono state ritrovate ancora tracce e conferme di Surface Andromeda, meglio conosciuto – anche se erroneamente- come Surface Phone. Non è una novità che Microsoft stia lavorando al cosiddetto dispositivo mobile definitivo, un device con doppio display pieghevole in grado di raggruppare un PC, un tablet e anche uno smartPhone sotto un unico chassis. Mentre ...