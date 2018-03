Superbike Ducati | Melandri | «Buriram è una pista che mi piace»

Superbike - Round Australia 2018 – Marco Melandri : “Sono troppo contento. Grazie Ducati : ho vinto per la velocità sul rettilineo” : Marco Melandri ha vinto gara 2 del Round di Australia, prima prova del Mondiale 2018 di Superbike. Un successo arrivato in volata, superando Rea all’ultima curva e imponendosi per appena 21 millesimi. Il ravennate ha così infilato la doppietta sul circuito di Phillip Island e al termine della prova ha dichiarato: “In questa gara eravamo veloci in molti, è stato difficile trovare una strategia d’attacco per gli ultimi giri. Ho dato il ...

Superbike Australia - doppietta per Marco Melandri e la Ducati : E' quasi impossibile fare una cronaca dettagliata di quella che è stata una vera battaglia, che ha visto un gruppone di 8/9 piloti lottare per la prima posizione dai primi giri sino a due circa dal ...

Superbike Australia - ha vinto Melandri/ La Ducati di Marco in testa al mondiale : “E’ stato incredibile!” : Superbike Australia, ha vinto Melandri. La Ducati di Marco in testa al mondiale: “E’ stato incredibile!”. Grande successo per il pilota ravennate a Phillip Island(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 10:48:00 GMT)

VIDEO Marco Melandri trionfa in gara-1 in Australia. Highlights Mondiale Superbike 2018. Ducati in estasi : Marco Melandri è tornato alla vittoria nel Mondiale SuperBike! Il ravennate, in sella alla Ducati, ha trionfato nella gara 1 del Round d’Australia e inizia nel migliore dei modi la corsa verso il titolo iridato. Di seguito il VIDEO con gli Highlights della gara vinta da Marco Melandri sul circuito di Phillip Island. (foto Lorenzo di Cola) Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per ...

Superbike - Round Australia 2018 – Marco Melandri indemoniato! Vinta gara1 - battuto Tom Sykes : Ducati dominante : Marco Melandri ha vinto la gara1 del Round d’Australia che ha aperto il Mondiale Superbike 2018. Sul tracciato di Phillip Island, il pilota italiano è scattato dalla terza posizione in griglia e ha guidato la sua Ducati verso il trionfo con grande autorevolezza, tornando al successo dopo quasi un anno dal sigillo di Misano. Il 35enne ha vinto la sua ventunesima gara in SBK e se il buongiorno si vede dal mattino allora si può davvero ...

Superbike - Mondiale 2018 : sarà l’anno della riscossa per la Ducati? Ultima occasione per la Panigale R : La stagione 2018 della Superbike sta per prendere il via. sarà un anno importante in casa Ducati, all’ennesima occasione per tornare a dominare tra le derivate di serie, come è accaduto a lungo negli anni ’90 e 2000. L’ultimo titolo Mondiale è oramai lontano: era il 2011 e alla guida della moto di Borgo Panigale c’era lo spagnolo Carlos Checa. Da allora sono cambiate tante cose ed ora a padroneggiare la Superbike è la ...

Superbike Ducati - anno decisivo per Davies e Meandri : Novità di quest'anno è l'introduzione di una terza moto per i round europei, che sarà affidata al giovane talento dello Junior Team, Michael Rinaldi Campione del Mondo della Stock 1000. Il primo a ...

Superbike Ducati - ecco il Team Aruba : TORINO - La missione del Team Aruba Ducati, che partecipa al campionato Superbike è rompere l'egemonia Kawasaki e il dominio di Jonathan Rea. La squadra è stata presentata Data Center di Ponte San ...