Sulle presidenze delle Camere Salvini e Berlusconi provano a ricucire

Il Pd tratta Sulle vicepresidenze : i nomi di Rosato - Cirinnà - Rossomando. Capigruppo : regge la coppia renziana Marcucci/Guerini : "Non ci hanno proposto alcun nome, siamo rimasti al metodo...". Un altro buco nell'acqua a tre giorni dalla prima seduta del Parlamento sull'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Insieme a Lorenzo Guerini, Maurizio Martina esce dall'incontro con i pentastellati Giulia Grillo e Danilo Toninelli senza sostanziali novità. Il metodo, continua il reggente del Pd, è "quello di personalità di garanzia sul quale siamo ...

Centrodestra - mercoledì vertice a Palazzo Grazioli : Salvini e Berlusconi ancora distanti Sulle presidenze delle Camere : Matteo Salvini ribadisce il suo no al Pd, Silvio Berlusconi rivendica la presidenza di un ramo del Parlamento. I nervi sono ancora tesi nel Centrodestra, ma il faccia a faccia tra i principali leader della coalizione è ormai in vista. mercoledì si ritroveranno a cena a Palazzo Grazioli, per discutere dei primi contatti avuti in questi giorni con Cinque Stelle, Pd e Leu sulle presidenze delle Camere. Ma le frasi, gli abboccamenti, i messaggi a ...

Di Maio e Salvini - operazione di sistema Sulle presidenze : Un'operazione di sistema. È questa la nuova carta che sta preparando il Movimento 5 stelle, sulla quale ha sondato oggi le altre forze politiche. Una mossa che ha come cardini Luigi Di Maio e Matteo Salvini, quest'ultimo in quanto mazziere del centrodestra. Il sentiero è stretto ma l'esplorazione del leader stellato non ha per il momento incontrato muri di fronte a sé.E ha disegnato il quadro di un accordo organico fra tutte ...

Vertice di centrodestra : via libera a Salvini a trattare Sulle presidenze delle Camere : Toccherà a Matteo Salvini condurre il dialogo con le altre forze politiche, in particolare il Partito democratico e il Movimento 5 Stelle, in vista dell'elezione dei presidenti delle Camere. La ...

M5S e Lega - intesa Sulle presidenze di Camera e Senato. Furibonda Forza Italia. : Le presidenze delle Camere si avviano ad essere appannaggio dei vincitori. Matteo Salvini è convinto debba finire così e la trattativa della Lega con il M5S è a buon punto e vede...

Salvini apre al M5s Sulle presidenze delle camere e al Pd per il governo : “Esecutivo politico o si rivota” : «Perché dovrei esser contrario alla presidenza di una Camera a un grillino?”. Alt. Fermi tutti. Forse questa bloccatissima situazione politica comincia a muoversi. Perché chi parla e apre a una poltronissima per un pentastellato è nientemeno che Matteo Salvini, leader della Lega e candidato premier del centrodestra. L’occasione è la prima riunione ...