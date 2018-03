STRAGE CISTERNA DI LATINA | ANTONIETTA GARGIULO DIMESSA Ultime notizie | sarà trasferita

Antonietta Gargiulo dimessa - STRAGE di Cisterna di Latina / Ultime notizie : può parlare e muoversi : Antonietta Gargiulo dimessa, strage di Cisterna di Latina. Le Ultime notizie: può parlare e muoversi. Massimo riserbo sulla destinazione post ospedaliera della donna sopravvisuta(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 15:27:00 GMT)

STRAGE di Cisterna - la doppia vita di Capasso e i vani tormenti di Antonietta Video : Si vantava d'essere uno 'sciupafemmine' Luigi #Capasso, l'appuntato killer responsabile della Strage di Cisterna [Video] di Latina. L'uomo che lo scorso 28 ottobre ha sparato alla moglie Antonietta Gargiulo da cui si stava separando, unica scampata alla carneficina, ha ucciso le figlie Alessia di 14 e Martina di 7 anni per poi togliersi la vita, aveva una doppia vita. In paese e con gli amici si vantava d'essere un playboy. Traditore seriale Non ...

STRAGE CISTERNA di Latina/ Le bambine potevano essere salvate? (Quarto Grado) : Strage di Cisterna di Latina: continuano le indagini sull'omicidio-suicidio di Luigi Capasso. Antonietta Gargiulo "doveva" sopravvivere? Il caso a Quarto Grado. (Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 12:17:00 GMT)

Quarto Grado - anticipazioni 16 marzo : la STRAGE di Cisterna di Latina in prima piano

STRAGE di Cisterna - la storia taciuta che fa rabbrividire : Le bambine potevano essere salvate, o almeno una delle due? Forse la più grande Alessia era ancora viva quando si svolgevano le lunghe e fallimentari trattative con il padre, l'appuntato Luigi Capasso. Ad oggi, la ricostruzione della Strage di Cisterna è tutt'altro che chiara. C'è un'altra storia, ben diversa da quella finora conosciuta. Una storia composta da capitoli ancora opachi: episodi e procedure fino alla tragedia finale che non ...

Antonietta Gargiulo - STRAGE CISTERNA di Latina/ La terapeuta - "Non si deve recriminare nulla" (Chi l'ha visto) : Antonietta Gargiulo è fuori pericolo, ma dovrà iniziare un lungo percorso di riabilitazione psicofisica. Gli approfondimenti sul caso di Cisterna di Latina a Chi l'ha visto. (Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 12:52:00 GMT)

Chi l'ha visto? la morte di Alessandro Neri e la STRAGE di Cisterna di Latina : anticipazioni 14 marzo

STRAGE di Cisterna - Antonietta è fuori pericolo ma ora deve affrontare la realtà : Antonietta Gargiulo è uscita dalla prognosi riservata. E' fuori pericolo la mamma di 39 anni che a Cisterna di Latina lo scorso 28 febbraio è stata gravemente ferita con la pistola d'ordinanza dal marito appuntato Luigi Capasso che poi ha ucciso le figlie Martina e Alessia di 7 e 13 anni e infine si è tolto la vita. Lo ha reso noto la trasmissione 'Chi l'ha visto?' nel programma di stamattina. La donna è ricoverata dal giorno della Strage ...

STRAGE di Cisterna - Antonietta ora sa : oggi i funerali di Alessia e Martina Video : C'erano 15mila persone oggi ai #funerali di Alessia e Martina, le sorelline di 13 e 7 anni uccise lo scorso 28 febbraio in casa a #Cisterna di Latina dal padre, l'appuntato scelto Luigi Capasso che si è poi suicidato. Ma la persona più importante di tutte, la loro mamma #Antonietta Gargiulo, non era presente, perché non poteva esserci. Lei che pure è stata gravemente ferita dal marito, unica superstite della Strage compiuta dall'uomo da cui si ...

STRAGE di Cisterna di Latina : fischi e urla al funerale Video : Strazianti i #funerali di Alessia e Martina Capasso, le due sorelline uccise a #Cisterna di Latina dal padre carabiniere. I feretri bianchi sono stati accolti da un interminabile applauso lungo la navata della chiesa, tra la commozione generale. Sono state liberate anche due colombe bianche, in segno di purezza, la stessa che connotava due giovani vite, spezzate per sempre dal loro stesso sangue, un padre folle che il parroco ha nominato durante ...

